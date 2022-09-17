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Американский истребитель F-16Фото: Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Politico: Киев непублично ведет переговоры с США об F-16

Александра Иванова
15 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 сентября.

https://www.dw.com/ru/politico-kiev-nepublicno-vedet-peregovory-s-ssa-o-postavke-f16-i-pvo-patriot/a-63157723

На 206-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 17 сентября (время московское).

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Украина перестала публично обращаться к США с просьбой поставить ей такое высокотехнологичное вооружение, как истребители F-16, ПВО Patriot и боевые беспилотники MQ-1C Gray Eagle, однако переговоры на эту тему продолжаются "без шума", пишет американское онлайн-издание Politico.

По словам анонимных источников редакции, "кампанию по снижению публичности (этих  переговоров. - Ред.) вели советники Зеленского в Киеве и ключевые посредники в Вашингтоне. Подобный дружеский совет исходил и от самой администрации Байдена, которая призывала Киев сосредоточиться на том, что ему сейчас необходимо, чтобы вытеснить российские войска с позиций на востоке и юге Украины".

Между тем, учитывая большой спрос на истребители F-16 у союзников США, Киев, "вероятно, получит их, когда война уже закончится", цитирует Politico свой источник. Решение о передаче Киеву систем Patriot должен будет принять президент США Джо Байден.

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Российские войска нанесли ракетный удар по расположенному в Харьковской области городу Чугуеву, сообщает в Telegram глава областной администрации Олег Синегубов. По его данным, в результате получила ранение 11-летняя девочка. Позже она скончалась в больнице. 

Также были повреждены объекты критической инфраструктуры и частного сектора, бизнеса, автозаправочной станции, указал Синегубов.

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Россия обстреляла частный сектор Краматорска, сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его данным, три человека получили ранения. Фото разрушений опубликованы на странице политика в Facebook.

Хроника событий 17 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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