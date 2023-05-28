Politico: Греция - против нового пакета санкций по России

Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на компании, которые помогают Москве обходить штрафные меры, и может затронуть несколько греческих юрлиц, пишет Politico.

Греция и Венгрия блокируют принятие 11-го пакета санкций ЕС в отношении России и требуют вывести ряд своих компаний из списка организаций, на которые могут быть наложены новые ограничения. Об этом издание Politico пишет в субботу, 27 мая, ссылаясь на нескольких собеседников, пожелавших остаться анонимными.

По их данным, Афины недовольны тем, что ограничительные меры могут затронуть несколько греческих компаний. Новый пакет санкций ЕС нацелен на компании, которые помогают России обходить штрафные меры, и в его составлении учитывался список "международных спонсоров войны", составленный Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины. В реестре среди прочих значатся несколько базирующихся в Греции компаний - они связаны с морскими грузоперевозками, в том числе и арендой танкеров для транспортировки нефти.

Собеседники Politico указывают, что Греция требует доказать причастность компаний к обходу Москвой санкций, прежде чем вносить их в соответствующий перечень. "Если будут конкретные доказательства нарушения санкций, они должны быть доведены до сведения заинтересованных государств-членов ЕС на техническом уровне, чтобы это было надлежащим образом расследовано, а затем были приняты надлежащие меры", - так, по словам источника издания, Афины высказались на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза несколькими днями ранее.

Будапешт требует исключить из украинского списка венгерский банк

Венгрия с начала войны РФ против Украины не раз критиковала санкции в отношении России и пыталась препятствовать введению некоторых ограничительных мер со стороны ЕС. Новым поводом для критики Будапешт назвал внесение в составленный Украиной реестр "спонсоров войны" венгерского OTP Bank, произошедшее в начале мая.

Киев заявлил, что входящий в число 50 крупнейших банков России банк "предоставляет льготные условия кредитования российским военным", а также фактически признал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую "народные республики". Будапешт же считает внесение OTP Bank в перечень "скандальным" прецедентом. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, банк не допустил никаких нарушений, а его деятельность соответствует международному законодательству.

Сийярто также заявил, что Венгрии "очень трудно поддерживать любое новое решение, пока Украина оставляет OTP Bank в списке международных спонсоров войны". Так, 23 мая на заседании Совета ЕС по обороне министрам не удалось утвердить выплату Украине нового транша военной помощи на общую сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира, поскольку Венгрия выступила против этого.

В реестре "спонсоров войны" есть и Metro из ФРГ

Украинский "список международных спонсоров войны" включает более 20 организаций, среди которых есть такие как Leroy Merlen, Bonduelle, Procter & Gamble, Auchan, Yves Rocher, Xiaomi, а также немецкая оптовая компания Metro и австрийский Raiffeisen Bank.

Во многих случаях среди причин, которые послужили основанием для внесения в реестр, называется продолжение деятельности в России. При этом, хотя Metro осудила вторжение РФ в Украину, компания указала, что решила сохранить российский филиал, поскольку "несет ответственность за 10 000 своих коллег в России и многих наших клиентов".

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI), которой принадлежит и российский "Райффайзен", в конце марта объявила о намерении уйти из РФ. Это произошло после давления на организацию со стороны Европейского центрального банка, а также проверок деятельности Raiffeisen в США.

Однако, как пишет агентство Reuters, спустя почти два месяца после этого компания так и не смогла найти покупателя для своего российского подразделения и теперь планирует отделить его от материнской компании и передать акционерам.

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