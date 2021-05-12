Политический креатив: как белорусы поменяли формат протеста (фотогалерея)

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

Видео-ролики

К годовщине чернобыльской катастрофы минчане сделали видеоролик. Заклеенные красно-зеленой лентой глаза снявшихся в нем символизируют слепоту белорусов. "Нам и раньше не говорили правду, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь наши глаза открылись, и это уже не вернуть назад", - говорят авторы ролика.