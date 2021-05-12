Политический креатив: как белорусы поменяли формат протеста (фотогалерея)

Цепи солидарности, граффити, бело-красно-белые флаги в небе вместе с воздушными шарами такого же цвета - протест в Беларуси не подавлен, он просто стал более скрытым, "партизанским". Фотогалерея DW.
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