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ПолитикаМолдова

Кризис в Гагаузии: почему новый башкан не начинает работу

Александр Бураков
28 августа 2023 г.

Евгения Гуцул, выигравшая выборы башкана - высшего должностного лица Гагаузской автономии Молдовы, - столкнулась с противостоянием со стороны Народного собрания. О сути конфликта - DW.

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Граница гагаузской автономии в составе Молдовы
Фото: DW/Y. Semionova

Народное собрание Гагаузии (НСГ) уже месяц не может утвердить новый состав исполнительного комитета, составляемый башканом (высшим должностным лицом этой автономии Молдовы). В минувшую пятницу, 25 августа, в Комрате депутаты в четвертый раз не стали рассматривать предложенные кандидатуры.

Причиной политического кризиса, по оценкам наблюдателей, стал так называемый "список Шора" - депутатов возмутило то, что вместо нового башкана Евгении Гуцул, избранной на этот пост в мае, членов исполкома (постоянно действующего органа исполнительной власти) фактически назначил заочно приговоренный в Молдове к 15 годам лишения свободы за банковское мошенничество и скрывающийся в Израиле олигарх Илан Шор. 

Если компромисс не будет достигнут до конца сентября, то глава автономии вправе распустить нынешний состав Народного собрания. С другой стороны, НСГ, состоящее из 35 человек, может объявить башкану импичмент - предложение об отстранении от должности вносится одной третью депутатов.

Противостояние на заседании НСГ

Сессия НСГ в минувшую пятницу проходила нервно. Евгения Гуцул, выигравшая майские выборы как представитель партии "Шор", запрещенной через месяц Конституционным судом Молдовы, то покидала зал, то возвращалась, а заседание то открывалось, то закрывалось.

Предвыборный плакат Евгении Гуцул, на котором она вместе с Иланом Шором
Предвыборный плакат Евгении Гуцул, на котором она вместе с Иланом ШоромФото: Евгения Гуцул/Facebook

В пылу полемики зампредседателя НСГ Александр Тарнавский даже прямо призывал нового башкана добровольно уйти в отставку, заявив, что Гуцул не готова к этой работе. Депутаты в конце концов утвердили структуру исполкома, но с условием, что башкан пересмотрит ее до 15 ноября и сократит штат. Что же касается персонального состава этого органа, то НСГ снова сняло этот вопрос с повестки дня.

Президент фонда стратегических инициатив Гагаузии Виталий Кюркчу пояснил в интервью DW, что депутаты лишь неукоснительно исполняют букву закона: каждый раз после выборов башкана заново утверждается структура исполкома (перечень ведомств, входящих в него), а уже потом - лица, которые их возглавляют. Иначе власти Молдовы в судебном порядке могут аннулировать все принятые решения. К тому часть предложенных Евгенией Гуцул кандидатов, как оказалось, не владеют гагаузским языком, что противоречит Уложению (основному закону) Гагаузии.

Есть ли основания для импичмента Гуцул?

Членов исполкома Гагаузской автономии в составе Молдовы Евгения Гуцул должна была представить еще 27 июля. В центре Комрата, столицы Гагаузии, будущие чиновники выстроились шеренгой у большого видеоэкрана, а новый башкан с трибуны пообещала привести в исполком квалифицированных специалистов, отобранных международной компанией. Но далее, рассказывает активист становления гагаузской автономии Иван Бургуджи, на экране появился Илан Шор и по видеосвязи из Израиля зачитал список членов исполкома, предложенный к утверждению депутатам НСГ.

Это вызвало негодование присутствовавших, указывает Бургуджи: "Человек находится в международном розыске, его фото висит на полицейском стенде, а он представляетт членов исполкома, в том числе глав МВД и службы информации и безопасности (СИБ) Гагаузии". Недовольство вызвали и персоналии. В качестве первого замглавы автономии был предложен мэр города Орхеи Павел Вережану.

Павел Вережану во время акции протеста в Кишиневе против политики Майи Санду
Павел Вережану во время акции протеста в Кишиневе против политики Майи СандуФото: Alexandr Burakow/DW

Между этим городом и Комратом - более 150 километров, поэтому сомнительно, что он знает жизнь гагаузов, полагает Бургуджи. И добавляет, что Вережану - давний соратник Илана Шора. Вплоть до марта нынешнего года он был активным участником акций протеста в Кишиневе, когда Шор ставил задачу свержение проевропейского правительства Молдовы во главе с Майей Санду.

Между тем на рядовых жителях Гагаузии политический кризис в автономии никак не сказывается, уверен Виталий Кюркчу. О том, что с ее органами власти что-то не так, стало понятно еще во время пандемии, добавляет эксперт - исполком тогда совсем не собирался на заседания, и ничего страшного не происходило.

Кишинев наблюдает за происходящим в Комрате

Со своей стороны, кишиневский политолог Виталий Андриевский считает, что Илан Шор в данном случае перегнул палку - пообещал Гагаузии больше, чем мог дать. Это возмутило местные элиты, часть из которых взбунтовалась, а другая, по выражению эксперта, "потребовала дополнительных торгов". "В этом сражении добра и денег итог пока непредсказуем", - иронизирует Андриевский.

Власти Молдовы, изначально прохладно отнесшиеся к пророссийским кандидатам на выборах гагаузского башкана, в политический процесс в автономии пока не вмешиваются. Президент Майя Санду отметила, что политический кризис в Гагаузии должен разрешиться на местном уровне. Но напомнила, что выборы башкана прошли с нарушениями. 

Майя Санду
Майя СандуФото: WDR

Евгения Гуцул до сих пор не утверждена и членом правительства Молдовы, хотя данная норма закреплена в законодательстве. Гуцул даже выразила недовольство происходящим в интервью российскому РИА "Новости" 14 августа, заявив, что власти Молдовы "не хотят видеть рядом с собой представителя команды Илана Шора".

Тем временем глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы (АПМ) Вероника Драгалин накануне пятничного заседания НСГ напомнила, что Евгения Гуцул имеет статус обвиняемой в деле о финансировании политической партии со стороны организованной преступной группы. И если вина Гуцул будет доказана, то она, уточнила Драгалин, может потерять пост башкана. Сейчас глава АПМ оценивает имеющиеся в деле доказательства, чтобы принять решение о том, направлять ли его в суд.

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