 Полиция задержала британца, незаконно проникшего на территорию Виндзорского замка | Новости из Германии о Европе | DW | 25.12.2021

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Европа

Полиция задержала британца, незаконно проникшего на территорию Виндзорского замка

Девятнадцатилетний житель Саутгемптона незаконно попал на территорию Виндзорского замка, где отмечала Рождество Елизавета II. Молодой человек задержан по подозрению в хранении оружия.

Рождественское обрашение Елизаветы II

Рождественское обрашение Елизаветы II

Девятнадцатилетний житель Саутгемптона, незаконно проникший на территорию Виндзорского замка, где отмечала Рождество 95-летняя королева Великобритании Елизавета II, задержан по подозрению в хранении оружия. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в полицейском управлении долины Темзы.

По данным правоохранительных органов, молодой человек не успел попасть ни в одно из помещений, поскольку оперативно сработала система безопасности. Он подозревается также в незаконном проникновении на охраняемый объект. Мотивы злоумышленника устанавливаются.

Члены королевской семьи посетили рождественскую службу 

Инцидент произошел в 08.30 по местному времени (11.30 мск). О нем оперативно проинформировали наследника британского престола принца Уэльского Чарльза, его супругу Камиллу и других членов королевской семьи, находившихся в тот момент в Виндзоре. Позднее те посетили рождественскую службу в часовне Святого Георгия на территории замка. По оценке полиции, угрозы общественному правопорядку не было.

Наиболее серьезный инцидент с нарушением безопасности в резиденции монарха в период правления Елизаветы II произошел в 1982 году, когда злоумышленник приник в спальню королевы в ее лондонской резиденции - Букингемском дворце.

Елизавета II на публике не появлялась

Королевская семья обычно проводит Рождество в частном Сандрингемском дворце в Норфолке на востоке Англии. Однако уже второй год подряд из-за пандемии от этой традиции отказываются - празднования переносят в Виндзор.

В субботу, 25 декабря, Елизавета II не появлялась на публике. В заранее записанном рождественском обращении, которое показали по центральным каналам, она говорила, в частности, о потере супруга - герцога Эдинбургского Филиппа.Тот умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

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    Автор: Элла Володина


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