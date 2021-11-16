Полиция сорвала протесты оппозиции на Кубе

Кубинские органы безопасности предотвратили массовые протесты оппозиции, планировавшиеся на понедельник, 15 ноября. Как пишет агентство AFP, на улицах Гаваны дежурили усиленные наряды полиции, многие известные диссиденты были задержаны или оказались заперты в своих домах.

С призывом выйти на акции протеста в Гаване и еще шести провинциях, несмотря на запрет властей, обратилось к жителям Кубы оппозиционное движение "Архипелаг" (Archipielago), его поддержали и другие оппозиционеры. Они требуют освобождения политических заключенных, соблюдения прав человека и проведения демократических реформ. Жителей призвали одеться в белую одежду в знак протеста против коммунистического правительства. В соцсетях некоторые пользователи публиковали фотографии себя в белой одежде на улицах, однако больших скоплений народа не наблюдалось.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о "провалившейся операции" и обвинил США в попытке дестабилизировать обстановку в республике посредством демонстраций. Вашингтон, в свою очередь, осудил подавление протестов кубинскими властями. Тем временем во многих городах по всему миру люди вышли на улицы в поддержку протестующих на Кубе.

Антиправительственные акции

Летом на Кубе прошли первые за несколько десятилетий массовые протесты против правительства страны. 11 и 12 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи людей, выступая против экономических проблем и отсутствия свобод. Одной из причин волнений стала нехватка лекарственных средств и продовольствия. Во время акций протеста на окраине Гаваны погиб 36-летний мужчина, по подсчетам активистов, тысячи человек были задержаны.

Экономические трудности Кубы связаны как с санкциями США против Гаваны, так и с пандемией коронавирусной инфекции, ударившей по туризму - одной из главных статей дохода экономики страны. Власти Кубы обвиняют Соединенные Штаты в попытке спровоцировать волнения.

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