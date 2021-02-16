 Полиция приехала домой к координатору ростовского штаба Навального | Новости из Германии о России | DW | 19.04.2021

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Россия

Полиция приехала домой к координатору ростовского штаба Навального

Как сообщила Ксения Середкина, в дверь к ней несколько раз громко стучали. По данным издания "Медиазона", у квартиры дежурили более чем два силовика.

Фотография Алексея Навального

Фотография Алексея Навального

Полиция пришла домой к координатору штаба политика Алексея Навального в Ростове-на-Дону - Ксении Середкиной. Об этом она сообщила в понедельник, 19 апреля, в Twitter.

"Ко мне домой приехала полиция. Стучат", - написала она. По словам Середкиной, стук повторялся несколько раз.

Как следует из записей, правоохранители пришли в ночь на 19 апреля и не уходили несколько часов. Изданию "Медиазона" соратница Навального рассказала, что у ее квартиры дежурили более чем два силовика.

До этого, 11 апреля, полицейские ночью приезжали к штабу политика в Ростове.

Всероссийский митинг в поддержку Навального

Соратники Алексея Навального 18 апреля объявили о намерении провести всероссийский митинг в его поддержку 21 апреля, несмотря на то, что число его потенциальных участников, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!", на тот момент еще не достигло желаемых 500 тыс. 

"Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас", - говорилось в видеообращении, опубликованном директором Фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым и руководителем сети региональных штабов Навального Леонидом Волковым.

Голодовка Навального

 Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей, которым он доверяет. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.

17 апреля члены профсоюза "Альянс врачей", ознакомившиеся с результатами анализа сыворотки крови Навального, сообщили, что у него чрезвычайно высокий уровень калия, что может привести к остановке сердца.

Преследование оппозиционера в России

Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

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