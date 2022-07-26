 Полиция начала проверку в отношении блогера Данилы Поперечного | Новости из Германии о России | DW | 26.07.2022

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Россия

Полиция начала проверку в отношении блогера Данилы Поперечного

По данным Telegram-канала SHOT, заявление на блогера Данилу Поперечного поступило в отдел МВД по Ярославскому району Москвы. Его проверяют "на предмет дискредитации российских ВС".

Сотрудник полиции в Москве

Сотрудник полиции в Москве (фото из архива)

Полиция начала проверку "на предмет дискредитации российских ВС" в отношении популярного российского блогера и стендап-комика Данилы Поперечного из-за его записей в Instagram. Об этом во вторник, 26 июля, сообщили Telegram-каналы Baza и SHOT.

По сведениям SHOT, заявление на комика поступило в отдел МВД по Ярославскому району Москвы. Baza утверждает, что его подал "некий Максим Васильев". По данным каналов, жалоба связана с тем, что Поперечный "неоднократно негативно высказывался по поводу" войны в Украине.

"Мне стало страшно за свою жизнь"

После 24 февраля блогер сообщил о временном отъезде из России. По словам артиста, он уехал, потому что устал просыпаться каждый день с ощущением, что его могут арестовать, что "карающий кирзовый сапог придавит" и его. "Мне стало страшно за свою жизнь", - признался он.

Поперечный дал три концерта в Варшаве, Риге и Праге. Собранные средства он обещал направить на помощь жителям Украины.

Где комик находится сейчас, неизвестно. В YouTube у него - 3,34 млн абонентов. В детстве Данила Поперечный около шести лет прожил в Киеве.

В 2019 году блогер Юрий Дудь, рэперы Face и Oxxxymiron, а также Данила Поперечный выступили на 60-тысячном протестном митинге на проспекте Сахарова.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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