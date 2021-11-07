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Архив публикаций DW с упоминанием ключевого словосочетания "полиция Германии".
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Полиция разогнала протесты против ковидных ограничений в Лейпциге, поскольку акции не соответствовали правилам проведения массовых мероприятий во время пандемии.
В октябре германско-польскую границу на всем ее протяжении пытались нелегально пересечь более 5 тыс. человек. С начала ноября в ФРГ прибыли почти 600 мигрантов из Беларуси.
Ежегодно немецкая полиция регистрирует около 20 000 случаев сталкинга. Однако эксперты учерены, что реальные цифры в разы больше! Как в Германии пытаются помочь жертвам сталкинга?
С начала года полиция выявила 7832 нелегала, пытавшихся проникнуть в Германию через Беларусь и Польшу. Почти 5300 задержаний пришлись на октябрь.
Ситуация с мигрантами на германо-польской границе может привести к коллапсу, если не будут приняты меры, считает глава профсоюза полицейских. Он призвал ввести временный пограничный контроль.
По призыву правоэкстремистской группировки к границе с Польшей прибыли около 50 человек, намеревавшихся препятствовать нелегальному въезду в Германию.
Федеральная полиция Германии запрашивала у Австрии информацию о статусе расследования против двух разведчиков, подозреваемых в шпионаже в пользу России.
Начиная с августа наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов. В федеральном профсоюзе полицейских выступают за введение временного пограничного контроля на границе с Польшей.
Полицейский профсоюз Германии опасается коллапса на границе с Польшей из-за наплыва беженцев, следующих по "белорусскому маршруту". Лидер профсоюза выступает за введение погранконтроля.
Большинство нелегальных мигрантов - из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Они находят приют преимущественно в Бранденбурге, Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании, сообщила федеральная полиция.
В Германию через территорию Беларуси прибывает все больше нелегальных беженцев из Ирака, Сирии и других государств.
В трех федеральных землях ФРГ прошли прошли массовые обыски в офисах и жилых помещениях лиц, которых подозревают в отмывании денег и организованной преступности. Арестованы 11 человек.
По данным федеральной полиции ФРГ, с начала миграционного кризиса на германо-польской границе задержаны более 1500 нелегально въехавших мигрантов, большинство из них - граждане Ирака.
До середины сентября близ границы с Польшей задержаны более 1,5 тысячи нелегально въехавших мигрантов, большинство из них - граждане Ирака, заявила Федеральная полиция Германии.
По данным земельных ведомств по уголовным делам, за период избирательной кампании 2021 года против политиков и партий в Германии было совершено 4200 правонарушений.
За первую половину сентября в земле Бранденбург задержаны около 400 нелегалов, прибывших с территории Польши. Такое же число было зафиксировано за весь август, сообщает телеканал rbb24 со ссылкой на МВД Германии.
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