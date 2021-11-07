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Полиция Германии

Архив публикаций DW с упоминанием ключевого словосочетания "полиция Германии".

Содержание страницы генерируется автоматически.

06/11/2021 Ein Polizist setzt Pfefferspray gegen Teilnehmer einer Kundgebung von Kritikern der Coronamaßnahmen der Bundesregierung ein. +++ dpa-Bildfunk +++

В Лейпциге тысячи выступили против мер по борьбе с пандемией 07.11.2021

Полиция разогнала протесты против ковидных ограничений в Лейпциге, поскольку акции не соответствовали правилам проведения массовых мероприятий во время пандемии.
Eine Beamtin der Bundespolizei bewacht zwei Migranten, die zuvor im Stadtzentrum von Frankfurt (Oder) nahe der deutsch-polnischen Grenze aufgegriffen wurden. In Brandenburg und Sachsen füllen sich die Aufnahmeeinrichtungen mit Menschen, die aus Irak, Syrien oder Afghanistan über Belarus, Polen und das Baltikum nach Deutschland kommen. +++ dpa-Bildfunk +++

Нелегальные мигранты все чаще нарушают границы Германии 05.11.2021

В октябре германско-польскую границу на всем ее протяжении пытались нелегально пересечь более 5 тыс. человек. С начала ноября в ФРГ прибыли почти 600 мигрантов из Беларуси.
ILLUSTRATION - Eine Frau beobachtet am 29.10.2014 in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) durch eine geschlossene Jalousie nach einem Stalking-Anruf die Straße vor ihrem Haus. Stalking via Internet oder Telefon nimmt immer weiter zu. In Deutschland war fast jede vierte Frau schon einmal selbst von Cyber-Stalking mit ununterbrochenen Telefonanrufen und SMS-Terror betroffen. Foto: Jens Büttner

Реальная история сталкинга: где жертвы ищут помощи в Германии 02.11.2021

Ежегодно немецкая полиция регистрирует около 20 000 случаев сталкинга. Однако эксперты учерены, что реальные цифры в разы больше! Как в Германии пытаются помочь жертвам сталкинга?
24/10/2021 Guben. Bundespolizisten stehen an einem Fahrzeug der Polizei vor Flüchtlingen, die an der deutsch-polnischen Grenze gestoppt wurden. +++ dpa-Bildfunk +++

Полиция ФРГ сообщила о тысячах задержанных на границе нелегалов 01.11.2021

С начала года полиция выявила 7832 нелегала, пытавшихся проникнуть в Германию через Беларусь и Польшу. Почти 5300 задержаний пришлись на октябрь.
Eine Beamtin und ein Beamter der Bundespolizei stehen am deutsch-polnischen Grenzübergang Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) und überwachen den Einreiseverkehr. In Brandenburg und Sachsen füllen sich die Aufnahmeeinrichtungen mit Menschen, die aus Irak, Syrien oder Afghanistan über Belarus, Polen und das Baltikum nach Deutschland kommen.

Профсоюз полицейских ФРГ предостерег от повторения миграционного кризиса 2015 года 30.10.2021

Ситуация с мигрантами на германо-польской границе может привести к коллапсу, если не будут приняты меры, считает глава профсоюза полицейских. Он призвал ввести временный пограничный контроль.
Die Neiße-Brücke zwischen Guben und Gubin an der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg. September 2020. Copyright: Wojciech Szymanski/DW

Полиция в Бранденбурге разогнала правых экстремистов на границе с Польшей 24.10.2021

По призыву правоэкстремистской группировки к границе с Польшей прибыли около 50 человек, намеревавшихся препятствовать нелегальному въезду в Германию.
Stadt Wien - Kahlenberg Wien, 12. 04. 2021 Kahlenberg - Blick auf Wien Copyright Karl Schöndorfer TOPPRESS - 20210412_PD10676

Bloomberg: Германия подозревала австрийцев в шпионаже в пользу России 21.10.2021

Федеральная полиция Германии запрашивала у Австрии информацию о статусе расследования против двух разведчиков, подозреваемых в шпионаже в пользу России.
Belarus Grenze Polen Migranten - Oktober 2021 (c) Jack Parrock/DW

В Германии резко возросло число нелегальных мигрантов из Польши 20.10.2021

Начиная с августа наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов. В федеральном профсоюзе полицейских выступают за введение временного пограничного контроля на границе с Польшей.
Deutsch-polnische Grenze auf Usedom bei Ahlbeck- Swinemuende/ Swinoujscie an der Ostsee, aufgenommen am 4.8.2018. Foto: W.Rothermel

Профсоюз полицейских ФРГ выступает за введение контроля на границе с Польшей 18.10.2021

Полицейский профсоюз Германии опасается коллапса на границе с Польшей из-за наплыва беженцев, следующих по "белорусскому маршруту". Лидер профсоюза выступает за введение погранконтроля.
6662912 29.09.2021 Afghan refugees are seen in a camp on the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Dolny, Belarus. In recent months, Latvia, Lithuania and Poland have reported an influx of undocumented migrants trying to cross into the EU from Belarus and accused Minsk of facilitating illegal migration to destabilize the bloc in retaliation for sweeping sanctions. Viktor Tolochko / Sputnik

В Германию с августа нелегально проникли через Беларусь 4300 мигрантов 13.10.2021

Большинство нелегальных мигрантов - из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Они находят приют преимущественно в Бранденбурге, Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании, сообщила федеральная полиция.
6662912 29.09.2021 Afghan refugees are seen in a camp on the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Dolny, Belarus. In recent months, Latvia, Lithuania and Poland have reported an influx of undocumented migrants trying to cross into the EU from Belarus and accused Minsk of facilitating illegal migration to destabilize the bloc in retaliation for sweeping sanctions. Viktor Tolochko / Sputnik

Полиция ФРГ сообщила о наплыве нелегалов со стороны Беларуси 11.10.2021

В Германию через территорию Беларуси прибывает все больше нелегальных беженцев из Ирака, Сирии и других государств.
06.10.2021, Wuppertal - Polizeikräfte gehen in eine Wohnung. Bei einer Großrazzia gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität hat die Polizei am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen Wohnungen und Büros durchsucht und zehn Haftbefehle vollstreckt.

В Германии прошла полицейская операция против отмывания денег 06.10.2021

В трех федеральных землях ФРГ прошли прошли массовые обыски в офисах и жилых помещениях лиц, которых подозревают в отмывании денег и организованной преступности. Арестованы 11 человек.
Blick am Montag 13.07.2020 in einem Waldstück nahe dem deutsch-polnischen Grenzübergang unweit von Linken Landkreis Vorpommern Greifswald auf einen deutschen und einen polnischen Grenzpfosten. An der Grenze hat im Verlauf des Tages der Bau einer temporären Wildschutzbarriere zur Abwehr der Afrikanischen Schweinepest. Die Afrikanische Schweinepest breitet sich derzeit in zahlreichen europäischen Wildschweinbeständen immer mehr aus. Hinsichtlich dessen hat das Land Mecklenburg Vorpommern einen Maßnahmenkatalog aufgelegt, um die Einschleppung der ansteckenden Tierseuche zu verhindern. Jetzt startete im Verlauf des Tages der Landwirtschaftsminister des Landes Mecklenburg Vorpommern Dr. Till Backhaus den Aufbau eines Zaunes der verhind

В Германии задержаны еще 76 мигрантов на границе с Польшей 04.10.2021

По данным федеральной полиции ФРГ, с начала миграционного кризиса на германо-польской границе задержаны более 1500 нелегально въехавших мигрантов, большинство из них - граждане Ирака.
Deutsch-polnische Grenze auf Usedom bei Ahlbeck- Swinemuende/ Swinoujscie an der Ostsee, aufgenommen am 4.8.2018. Foto: W.Rothermel

Полиция ФРГ фиксирует рост числа нелегальных мигрантов на границе с Польшей 01.10.2021

До середины сентября близ границы с Польшей задержаны более 1,5 тысячи нелегально въехавших мигрантов, большинство из них - граждане Ирака, заявила Федеральная полиция Германии.
Ein Wahlplakt der GRUENEN steht bei Niepars (Landkreis Vorpommern-Ruegen). Unbekannte beschmierten den Aufsteller zur Bundestagswahl.

Перед выборами полиция ФРГ фиксирует рост уровня агрессии против политиков 25.09.2021

По данным земельных ведомств по уголовным делам, за период избирательной кампании 2021 года против политиков и партий в Германии было совершено 4200 правонарушений.
Passanten kommen vom polnischen Slubice über den Grenzübergang Stadtbrücke nach Frankfurt (Oder) in Brandenburg. Angesichts steigender Infektionszahlen im Nachbarland Polen hat das Innenministerium Maßnahmen getroffen, um den Grenzverkehr zu Polen für Pendler und den familiären Austausch sicherzustellen. Für diesen Fall sind sechs Standorte für Teststationen an der Grenze erkundet worden. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии растет число нелегальных иммигрантов с территории Польши 22.09.2021

За первую половину сентября в земле Бранденбург задержаны около 400 нелегалов, прибывших с территории Польши. Такое же число было зафиксировано за весь август, сообщает телеканал rbb24 со ссылкой на МВД Германии.
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