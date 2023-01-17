  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Грета Тунберг во время задержания немецкой полицией
Грета Тунберг во время задержания немецкой полициейФото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance
КлиматГермания

Полиция в Германии задержала Грету Тунберг

Анастасия Аринушкина
18 мин. назад

Шведская экоактивистка провела несколько часов в отделении полиции. Грета Тунберг была задержана во время акции протеста против расширения угольного карьера возле немецкой деревни Лютцерат.

https://p.dw.com/p/4MLO3

В Германии во вторник, 17 января, была временно задержана экоактивистка Грета Тунберг. Она участвовала в акции протеста против расширения угольного карьера у заброшенной деревни Лютцерат.

Тунберг и других демонстрантов увезли в отделение полиции для установления личности. Всего было задержано несколько десятков человек, заявила представитель полиции Ахена Дана Циммерман (Dana Zimmermann). Официально они не были арестованы, подчеркнула она.

Конфликт из-за добычи угля в Лютцерате

Ситуация в Лютцерате обострилась в начале января: выселенную деревню планировалось снести, чтобы расширить один из крупнейших буроугольных разрезов Германии Гарцвайлер. Жители Лютцерата давно уже покинули этот бывший населенный пункт, получив компенсации от концерна RWE. После этого там самовольно обосновались экоактивисты.

11 января полиция начала операцию по выдворению активистов из Лютцерата и сносу построек. Однако активисты оказывали сопротивление - на акции протестов в деревне собрались тысячи человек со всей Германии. Защитники природы уверены, что расширение угольного карьера не только вредит окружающей среде, но и противоречит Парижскому соглашению по климату. 15 января правоохранители объявили о завершении операции, однако позднее демонстрации продолжились.

Смотрите также:

Снесут ли Лютцерат ради угля?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Карьер Гарцвайлер

Карьер Гарцвайлер - #DailyDrone

Карьер Гарцвайлер - #DailyDrone

Один из крупнейших в Германии карьеров по добыче бурого угля в 2045 году зальют водой. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
Туризм25 октября 2016 г.01:11 мин.
external

Лауреат альтернативной нобелевки из РФ: Часто экоактивисты - единственные, кто действительно думает о людях (29.09.2021)

Лауреат альтернативной нобелевки из РФ: Часто экоактивисты - единственные, кто действительно думает о людях (29.09.2021)

Владимир Сливяк, экоактивист и сопредседатель некоммерческой организации "Экозащита!", награжден шведской премией Right Livelihood Award, которую также называют альтернативной Нобелевской премией.
Природа и окружающая среда29 сентября 2021 г.08:49 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Частичная мобилизация в Ростове-на-Дону

Мобилизация в Росии и другие события 328-го дня войны

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW - мужчина на пляже делает селфи, прикрывая глаза рукой и говорит: "Так меня не узнают". Подпись к картинке: "Чиновник, правильно делай селфи на курорте!"

Заграница только снится: чиновники РФ будут отдыхать дома?

Заграница только снится: чиновники РФ будут отдыхать дома?

Общество6 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Отставка Арестовича. DW Новости Шоу

Отставка Арестовича. DW Новости Шоу

Политика7 ч. назад60:27 мин.
Украинские военнослужащие под Бахмутом ремонтируют технику под открытым небом, январь 2023 года

"Эта война страшная". Танкисты ВСУ о боях под Бахмутом

"Эта война страшная". Танкисты ВСУ о боях под Бахмутом

Конфликты11 ч. назад
Ведущая Conflict Zone Сара Келли и американская эксперт по России Фиона Хилл

"Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян"

"Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян"

Конфликты21 ч. назад
Логотип компании Sefe на входе в ее берлинский офис

Бизнес после "Газпрома": как дела у бывшей Gazprom Germania?

Бизнес после "Газпрома": как дела у бывшей Gazprom Germania?

Экономика и бизнес6 ч. назад
Спасательные работы у жилого дома, разрушенного в Днепре российской ракетой

События 327-го дня войны: ЕС и ООН осудили удар РФ по Днепру

События 327-го дня войны: ЕС и ООН осудили удар РФ по Днепру

Конфликты16 января 2023 г.
На главную страницу