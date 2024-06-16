Полиция прострелила ногу мужчине перед матчем Евро-2024

Инцидент состоялся в районе Санкт-Паули в Гамбурге. Вышедший из паба мужчина угрожал полицейским киркой и пытался поджечь бутылку с зажигательной смесью, сообщили в полиции.

Полиция Гамбурга выстрелила в мужчину в городском районе Санкт-Паули вследствие его агрессивных действий и ранила его в ногу. Мужчина вышел из паба около 12.30 в воскресенье, 16 июня, угрожал полицейским киркой и пытался поджечь бутылку с зажигательной смесью, сообщил представитель местной полиции Тило Марксен (Thilo Marxen) в комментарии агентству epd. Он уточнил, что выстрел в ногу был осуществлен ввиду попытки мужчины поджечь бутылку со смесью, уже после предупредительного выстрела в воздух. По информации агентства dpa, раненый является 39-летним немцем.

Через два с половиной часа после инцидента на местной футбольной арене "Фолькспаркштадион" состоялся матч между сборными Польши и Нидерландов в рамках чемпионата Европы по футболу Евро-2024. Незадолго до этого, по данным полиции, в Санкт-Паули прошло шествие с участием около 13 тысяч нидерландских болельщиков. Однако во время инцидента оно уже закончилось. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Нидерландов.

На вопрос журналистов о мотивах мужчины, в полиции ответили, что его мотив пока неясен. "В настоящее время связь с футболом не может быть установлена", - сказал Марксен. Полицейские оказали раненому первую помощь. Представители служб спасения, также прибывшие на место инцидента, доставили его в больницу.

Чемпионат Европы по футболу в Германии

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего матчей - по шесть - примут футбольные арены в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. На крупнейшем - Олимпийском стадионе - в Берлине пройдет и финал турнира. Открылся Евро-2024 матчем сборных Германии и Шотландии в Мюнхене.

По пять игр состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.