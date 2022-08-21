Полиция просит украинцев соблюдать осторожность в праздничные дни

На 179-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 21 августа (время московское).

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Эксперты по вопросам обороны из правящих в ФРГ партий "Союз 90/"зеленые", СДПГ и СвДП призвали правительство Германии увеличить поставки вооружений Украине, даже если это временно может ослабить боеспособность бундесвера. В совместной статье для издания Der Spiegel социал-демократ Кристиан Клинк (Kristian Klinck), "зеленая" Зара Нанни (Sara Nanni) и свободный демократ Александер Мюллер (Alexander Müller) отмечают, что до сих пор правительство объясняло сравнительно небольшие объемы военной помощи Украине дефицитом военной техники в самой немецкой армии. "Это не что иное как сконструированный конфликт целей, поскольку безопасность и стабильность Европы в настоящее время защищают в Украине", - указали авторы статьи.

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Полицейские призывают жителей Украины в праздничные дни 23-25 ​​августа особенно строго соблюдать правила при воздушной тревоге и обязательно уходить в укрытия. "Что касается советов гражданам на эти дни… прежде всего при планировании своих маршрутов, перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия. Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя", - сказал в эфире национального телемарафона первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, к Дню независимости Украины, который отмечается в стране 24 августа, российские военные могут активизировать ракетные удары, в том числе по Киеву. Столичные власти уже объявили, что с 22 по 25 августа в качестве мер безопасности отменяют все массовые мероприятия.

Хроника событий 21 августа 00.00 - 13.59 >>>

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