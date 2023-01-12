Полиция продвинулась в выдворении экоактивистов из Лютцерата

Во второй день выдворения демонстрантов из Лютцерата полиция начала освобождать дома от активистов. Одна сотрудница полиции была легко ранена пиротехникой, загорелся полицейский автомобиль.

Полиция на второй день операции по выдворению экоактивистов из деревни Лютцерат к юго-западу от Дюссельдорфа перешла от сноса временных построек демонстрантов к зачистке домов.

Правоохранители в четверг, 12 января, продолжили сносить с помощью экскаваторов многочисленные деревянные постройки и баррикады, сооруженные демонстрантами. Некоторые активисты привязывали себя к постройкам, чтобы затруднить работу полиции, но стражи порядка оперативно их отвязывали. Кроме того, впервые полицейские начали освобождать от активистов дома в Лютцерате.

Некоторые демонстранты бросали в полицейских пиротехнику и камни. По сообщению полиции, одна сотрудница была легко ранена. Брошенная пиротехника попала ей в ногу, но женщина смогла продолжить работу. "Это не мирный протест! За каждое нападение будет последовательно возбуждаться дело", - предупредили правоохранители в Twitter. Один из гражданских полицейских автомобилей загорелся. Правоохранители подозревают, что это был поджог.

Снос первых домов в Лютцерате

Представитель полиции Ахена сообщил, что эвакуация активистов из Лютцерата постепенно продвигается вперед, запланированы первые работы по сносу домов и вырубке деревьев. В соцсетях уже появились первые виде сноса домов спецтехникой и вырубки деревьев в деревне.

Энергетический концерн RWE, под контроль которого передан бывший населенный пункт, планирует расширить карьер Гарцвайлер. С этой целью изначально проживавшие в Лютцерате люди переселены, а все постройки и коммуникации будут демонтированы.

RWE соорудил массивное заграждение вокруг всей деревни, чтобы предотвратить проникновение сюда новых активистов. Тем не менее, вечером в Лютцерат из соседнего населенного пункта Кайенберг направилась группа демонстрантов, число которых полиция оценивает в 800 человек. Среди них экоактивистка движения Fridays for Future Луиза Нойбауэр (Luise Neubauer) и член правления "Гринпис" Мартин Кайзер (Martin Kaiser). Часть демонстрантов были остановлены и заблокированы полицией.

Конфликт вокруг Лютцерата

Судьба Лютцерата и других небольших населенных пунктов поблизости от него давно находится в центре ожесточенных конфликтов между властями и климатическими активистами на фоне дебатов о постепенном отказе от использования угля в Германии. В последнее время споры усугубились на фоне энергетического кризиса в связи с агрессивной войной России против Украины. На протяжении последних недель нарастает конфликт между властями и экоактивистами вокруг ситуации в Лютцерате.

В RWE указывают, что использование территории Лютцерата "необходимо, чтобы гарантировать надежное снабжение электростанций в разгар энергетического кризиса". Последние работающие на буром угле электростанции компании RWE в земле Северный Рейн - Вестфалия будут остановлены 31 марта 2030 года. Соответствующий закон, разработанный правительством Германии, бундестаг принял в ночь на 2 декабря 2022 года. В то же время срок эксплуатации двух работающих на буром угле блоков электростанции Neurath - D и E, - которые должны были быть остановлены в конце 2022 года, продлен до конца марта 2024 года. В федеральном масштабе добыча бурого угля должна продолжаться, как и было запланировано изначально, до 2038 года.

Смотрите также: