Полиция продвинулась в выдворении экоактивистов из Лютцерата

Правоохранители в четверг, 12 января, продолжили сносить с помощью экскаваторов многочисленные деревянные постройки и баррикады, сооруженные демонстрантами. Некоторые активисты привязывали себя к постройкам, чтобы затруднить работу полиции, но стражи порядка оперативно их отвязывали. Кроме того, впервые полицейские начали освобождать от активистов дома в Лютцерате.
Некоторые демонстранты бросали в полицейских пиротехнику и камни. По сообщению полиции, одна сотрудница была легко ранена. Брошенная пиротехника попала ей в ногу, но женщина смогла продолжить работу. "Это не мирный протест! За каждое нападение будет последовательно возбуждаться дело", - предупредили правоохранители в Twitter. Один из гражданских полицейских автомобилей загорелся. Правоохранители подозревают, что это был поджог.
Снос первых домов в Лютцерате
Представитель полиции Ахена сообщил, что эвакуация активистов из Лютцерата постепенно продвигается вперед, запланированы первые работы по сносу домов и вырубке деревьев. В соцсетях уже появились первые виде сноса домов спецтехникой и вырубки деревьев в деревне.
Энергетический концерн RWE, под контроль которого передан бывший населенный пункт, планирует расширить карьер Гарцвайлер. С этой целью изначально проживавшие в Лютцерате люди переселены, а все постройки и коммуникации будут демонтированы.
RWE соорудил массивное заграждение вокруг всей деревни, чтобы предотвратить проникновение сюда новых активистов. Тем не менее, вечером в Лютцерат из соседнего населенного пункта Кайенберг направилась группа демонстрантов, число которых полиция оценивает в 800 человек. Среди них экоактивистка движения Fridays for Future Луиза Нойбауэр (Luise Neubauer) и член правления "Гринпис" Мартин Кайзер (Martin Kaiser). Часть демонстрантов были остановлены и заблокированы полицией.
Конфликт вокруг Лютцерата
Судьба Лютцерата и других небольших населенных пунктов поблизости от него давно находится в центре ожесточенных конфликтов между властями и климатическими активистами на фоне дебатов о постепенном отказе от использования угля в Германии. В последнее время споры усугубились на фоне энергетического кризиса в связи с агрессивной войной России против Украины. На протяжении последних недель нарастает конфликт между властями и экоактивистами вокруг ситуации в Лютцерате.
В RWE указывают, что использование территории Лютцерата "необходимо, чтобы гарантировать надежное снабжение электростанций в разгар энергетического кризиса". Последние работающие на буром угле электростанции компании RWE в земле Северный Рейн - Вестфалия будут остановлены 31 марта 2030 года. Соответствующий закон, разработанный правительством Германии, бундестаг принял в ночь на 2 декабря 2022 года. В то же время срок эксплуатации двух работающих на буром угле блоков электростанции Neurath - D и E, - которые должны были быть остановлены в конце 2022 года, продлен до конца марта 2024 года. В федеральном масштабе добыча бурого угля должна продолжаться, как и было запланировано изначально, до 2038 года.