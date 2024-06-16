На севере ФРГ полиция выявила ряд актов нацизма и расизма

На территории северо-восточной федеральной земли ФРГ Мекленбург - Передняя Померания за минувшие двое суток произошли сразу три акта нацизма и расизма. Так, вечером в субботу, 15 июня, в городе Гревесмюлен группа молодых людей напала на двух девочек из Ганы. Земельная полиция ведет расследование по факту нападения и разжигания ненависти.

Как заявила поздно вечером того же дня премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), она "потрясена тем, что в нашей стране нападают на детей". "Расизм и насилие отвратительны", - написала она в соцсети Х, добавив, что "отвратительный акт" должен иметь быстрые последствия и выразила "глубочайшие соболезнования" пострадавшим семьям.

По предварительным данным полиции Ростока, примерно в 19.30 15 июня в Гревесмюлене на восьмилетнюю ганскую девочку и ее десятилетнюю сестру напали около 20 юношей и подростков. Они, как утверждается, били младшую девочку ногами по лицу, а позже подрались с отцом детей. Некто из группы, как утверждает полиции, бросал ксенофобные оскорбления в адрес жертв. Полицейские ищут свидетелей инцидента.

Власти осуждают акт насилия

Мэр Гревесмюлена Ларс Пралер (Lars Prahler) осудил нападавших. "Это преступление на расовой почве просто ошеломило меня. Оно демонстрирует бездонную ненависть и необузданную бесчеловечность, и его нельзя оправдать", - сказал он в интервью радиостанции Norddeutscher Rundfunk. Он призвал "общественное большинство, которое не приемлет расистских образов человечества", заявить о своей гражданской позиции во избежание повтора таких инцидентов.

Депутат бундестага от СДПГ Катья Маст (Katja Mast) написала в соцсети Х, что осуждает совершенный акт насилия "самым решительным образом". "Расизм и насилие, эта ненависть, которая не останавливается даже перед детьми, ужасны. Я полностью сочувствую семьям. Мы не допустим, чтобы люди боялись выходить на улицу", - заявила она, закончив свой пост словом "Хватит!"

Гревесмюлен - небольшой город с населением 10 500 человек, расположенный примерно в 15 км от побережья Балтийского моря. В 1992 году в этой федеральной земле произошло одно из самых массовых расистских нападений в истории ФРГ. Тогда толпа окружила и подожгла многоэтажный жилой дом в Росток-Лихтенхагене, в котором жили вьетнамцы.

Акты нацизма зафиксированы в двух других городах той же земли

Тем временем полиция Мекленбурга - Передней Померании в воскресенье, 16 июня, заявила о новых инцидентах с участием правых экстремистов. Сообщается, что в субботу в городе Шверин около 20 мужчин продемонстрировали на местном мосту запрещенное "гитлеровское приветствие". Согласно сообщению свидетеля, подозреваемые стояли "без рубашек" и были запечатлены женщиной, которая, по всей видимости, была одной из них.

По данным полиции, ранее, вечером 14 июня, несколько человек в Варнемюнде в земле Мекленбург-Передняя Померания выкрикивали правоэкстремистские лозунги после публичного просмотра матча-открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией. Как пишет агентство AFP, они вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции, которые вмешались в инцидент. В частности, злоумышленники пытались выхватить у одного из полицейских табельное оружие, однако полиции удалось взять ситуацию под контроль.