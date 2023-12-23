В Лондоне задержан подозреваемый в краже новой работы Бэнкси

Бэнкси выложил в Instagram снимок дорожного указателя с беспилотниками. Через несколько часов знак срезали на глазах у прохожих.

Подозреваемый в краже дорожного знака с новой работой английского уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси, задержан. Об этом полиция Лондона, где и произошло похищение, сообщила в субботу, 23 декабря.

Бэнкси обычно заявляет о своих новых работах через Instagram. Накануне художник разместил в соцсети фотографию дорожного знака, запрещающего движение без остановки и расположенного на юго-востоке британской столицы. На знаке были нарисованы несколько беспилотных летательных аппаратов.

Всего через несколько часов знак пропал. На видеоролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как забравшийся на прокатный велосипед мужчина срезал дорожный указатель со столба с помощью болтореза, а затем убежал. Еще один человек держал велосипед.

Новый указатель взамен похищенного

Правоохранительные органы продолжают расследование. На перекрестке уже установлен новый знак, чтобы не подвергать угрозе участников дорожного движения.

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