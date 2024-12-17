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В ФРГ раскрыли сеть мошенников, обманывавших пожилых людей

Александра Иванова
17 декабря 2024 г.

В результате совместной операции полиции Германии и других стран удалось предотвратить почти 400 случаев мошенничества на общую сумму более чем в 4,8 млн евро.

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Ведомство уголовной полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг
Ведомство уголовной полиции федеральной земли Баден-ВюртембергФото: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Полиция Германии и других стран в ходе совместного расследования раскрыла международную мошенническую сеть, члены которой обманом вымогали деньги у пожилых людей, выдавая себя за их якобы попавших в беду родственников. Как сообщили во вторник, 17 декабря, прокуратура Фрайбурга и земельное ведомство уголовной полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг, по результатам масштабной операции удалось предотвратить почти 400 случаев мошенничества на общую сумму в 4 854 500 евро.

Задержанные звонили по телефону преимущественно пожилым людям и, выдавая себя за их родственников, просили передать им деньги, чтобы выручить их в сложной ситуации.

Следователи, кроме прочего, прослушали разговоры мошенников с их потенциальными жертвами. В Польше полиции удалось разоблачить кол-центр, занимающийся этой противозаконной деятельностью, и, таким образом, ликвидировать большую часть инфраструктуры мошенников. 20 подозреваемых были задержаны по горячим следам.

Указывается, что операция против международной мошеннической сети, проходившая при поддержке Европола, началась в конце ноября и продолжалась две недели. В ней приняли участие сотрудники полиции из Австрии, Венгрии, Германии, Люксембурга, Польши, Словакии, Чехии и Швейцарии.

В ФРГ в операции были задействованы до 1000 полицейских, работавших ежедневно. Координацией занималось берлинское ведомство уголовной полиции и прокуратура Берлина. Следственными действиями в Баден-Вюртемберге руководили прокуратура во Фрайбурге и земельное ведомство уголовной полиции. Сама международная операция была уже третьей в своем роде с ноября 2023 года.

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