 Полиция Берлина проверяет слова Аббаса на предмет разжигания розни | Новости из Германии о Германии | DW | 19.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Полиция Берлина проверяет слова Аббаса на предмет разжигания розни

Специализированное подразделение германского столичного ведомства по уголовным делам начало предварительное расследование в отношении главы Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса из-за его слов о Холокосте.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас (слева) и канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине 16 августа 2022 года

Махмуд Аббас и Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине

Высказывания президента Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса, сравнившего действия Израиля в отношении палестинцев с Холокостом, привлекли внимание полиции Берлина. Специализированное подразделение германского столичного ведомства по уголовным делам (LKA) начало предварительное расследование по "начальному подозрению" в разжигании межнациональной розни (статья 130 УК ФРГ), сообщила представительница берлинской полиции газете Bild, пишет издание в пятницу, 19 августа.

В ответ на запрос газеты министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что Аббас, как предполагается, имеет право на иммунитет от судебного преследования, поскольку находился в Германии с "официальным визитом". Между тем профессор Аугсбургского университета, эксперт по уголовному праву Михаэль Кубициль (Michael Kubiciel) отметил, что нахождение Аббаса в Берлине по приглашению правительства ФРГ не является решающим фактором для получения иммунитета. Важнее то, посещал ли он ФРГ как "представитель другого государства". Таким образом, вопрос о том, "является ли Палестина государством или нет, имеет решающее значение", сказал Кубициль. Германия не признает Палестину в качестве государства.

Антисемитский скандал

Слова Махмуда Аббаса на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Берлине и реакция на них федерального канцлера вызвали скандал. Отвечая на вопрос, не желает ли Аббас принести извинения по случаю 50-й годовщины со дня кровопролитного нападения палестинских террористов на израильскую сборную на Олимпиаде в Мюнхене, он заявил: "Израиль с 1947 года до сегодняшнего дня совершил 50 массовых расправ в 50 палестинских населенных пунктах. 50 массовых расправ, 50 Холокостов".

Пресс-конференция на этом завершилась, а Шольц сразу ничего не ответил Аббасу публично и даже пожал ему руку. Отреагировал канцлер лишь несколько часов спустя, заявив в интервью Bild: "Именно для нас, немцев, любая релятивизация Холокоста нетерпима и неприемлема". Однако его запоздалая реакция, как и скандальные высказывания Аббаса, спровоцировали резкую критику в Германии и мире.

Смотрите также:

  • Рахель Ошицки

    Портреты свидетелей Холокоста

    Рахель Ошицки

    Рахель прошла концлагерь, выжила в Освенциме и пережила марш смерти. В 1947 году она была среди пассажиров судна "Эксодус", на котором евреи хотели отправиться в Палестину. Однако на Святой земле беженцев встретили британские солдаты, которые отправили их обратно в Европу. После провозглашения независимости Израиля в 1948 году Рахель переехала туда жить. В 1956 году она вернулась в Германию.

  • Арик Брауэр

    Портреты свидетелей Холокоста

    Арик Брауэр

    Подростком он стал свидетелем аншлюса Австрии в 1938 году. Его отец был убит в одном из концентрационных лагерей. Мальчику удалось спрятаться от нацистов и избежать депортации. До освобождения Красной армией он несколько недель прятался в домике на опустевшем садовом участке. Арик стал одним из главных представителей Венской школы фантастического реализма.

  • Манфред Розенбаум

    Портреты свидетелей Холокоста

    Манфред Розенбаум

    Из казавшегося надежным убежища в Нидерландах 17-летний Манфред попал в концентрационный лагерь Вестерборк, созданный после оккупации Нидерландов "третьим рейхом". Он пережил концентрационные лагеря Освенцим и Берген-Бельзен, куда к концу войны попали многие узники других лагерей. "Было негде спать и нечего есть, свирепствовал брюшной тиф. Люди умирали как мухи", - вспоминает Манфред.

  • Манфред Розенбаум

    Портреты свидетелей Холокоста

    Семья Манфреда

    Его мачеха погибла в газовой камере, отец умер в результате одного из маршей смерти. Манфред Розенбаум выжил и в 1946 году уехал в Палестину. "У меня есть все на это причины, чтобы ненавидеть немцев. Сейчас говорят о возмещении ущерба. Германия выплачивает миллиарды. Но для такого конвейера смерти не может быть искупления", - уверен Манфред.

  • Мальвина Браун

    Портреты свидетелей Холокоста

    Мальвина Браун

    Она родилась в Кракове в 1928 году. Два года прожила в гетто. Потом попала в концлагерь Освенцим. Оттуда - на фабрику в концлагере Плашов. Там она повстречала Оскара Шиндлера (Oskar Schindler): "Он был милейшим человеком. Вытащил из лагеря 1200 человек, предоставив им работу на своих заводах в Польше и свою защиту".

  • Ева Умлауф

    Портреты свидетелей Холокоста

    Ева Умлауф

    Ева родилась в 1942 году в нацистском трудовом лагере в промышленном городе Новаки (Словакия сегодня). В 1944 году она попала вместе со своей мамой, беременной вторым ребенком, в Освенцим. Еве не было и двух лет, когда ей накололи на кожу номер узника A-26959. Девочка потеряла сознание.

  • Ева и ее мама

    Портреты свидетелей Холокоста

    Ева и ее мама

    На этой фотогафии 1943-1944 годов Ева изображена со своей мамой. Снимок был сделан в концлагере. Так инсценировались будни, чтобы создать иллюзию нормальной жизни заключенных, находившихся в постоянном страхе за свою жизнь.

  • Рудольф Гельбард

    Портреты свидетелей Холокоста

    Рудольф Гельбард

    "Просто невероятно, как много может вынести человек и к чему он может привыкнуть", - говорит Рудольф. В концлагере Терезиенштадт он должен был заметать следы ужасных преступлений нацистов. Прах сожженных в крематории он высыпал в реку, чтобы никто и никогда не узнал об этом. Рудольф до конца своих дней боролся против фашизма.

    Автор: Мария Джон Санчес, Марина Борисова


Пережили Холокост и снова бегут от войны. Рассказы от первого лица (10.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

В германском бундестаге почтили память жертв Холокоста (27.01.2021)  

Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти  

Реклама

Самые читаемые

Россия отказывается забирать из Германии турбину для "Северного потока"  

В Керчи и под Севастополем прогремели взрывы  

Германия требует разъяснить присутствие российских сил в Мали  