Полиция Берлина проверяет слова Аббаса на предмет разжигания розни

Высказывания президента Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса, сравнившего действия Израиля в отношении палестинцев с Холокостом, привлекли внимание полиции Берлина. Специализированное подразделение германского столичного ведомства по уголовным делам (LKA) начало предварительное расследование по "начальному подозрению" в разжигании межнациональной розни (статья 130 УК ФРГ), сообщила представительница берлинской полиции газете Bild, пишет издание в пятницу, 19 августа.

В ответ на запрос газеты министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что Аббас, как предполагается, имеет право на иммунитет от судебного преследования, поскольку находился в Германии с "официальным визитом". Между тем профессор Аугсбургского университета, эксперт по уголовному праву Михаэль Кубициль (Michael Kubiciel) отметил, что нахождение Аббаса в Берлине по приглашению правительства ФРГ не является решающим фактором для получения иммунитета. Важнее то, посещал ли он ФРГ как "представитель другого государства". Таким образом, вопрос о том, "является ли Палестина государством или нет, имеет решающее значение", сказал Кубициль. Германия не признает Палестину в качестве государства.

Антисемитский скандал

Слова Махмуда Аббаса на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Берлине и реакция на них федерального канцлера вызвали скандал. Отвечая на вопрос, не желает ли Аббас принести извинения по случаю 50-й годовщины со дня кровопролитного нападения палестинских террористов на израильскую сборную на Олимпиаде в Мюнхене, он заявил: "Израиль с 1947 года до сегодняшнего дня совершил 50 массовых расправ в 50 палестинских населенных пунктах. 50 массовых расправ, 50 Холокостов".

Пресс-конференция на этом завершилась, а Шольц сразу ничего не ответил Аббасу публично и даже пожал ему руку. Отреагировал канцлер лишь несколько часов спустя, заявив в интервью Bild: "Именно для нас, немцев, любая релятивизация Холокоста нетерпима и неприемлема". Однако его запоздалая реакция, как и скандальные высказывания Аббаса, спровоцировали резкую критику в Германии и мире.

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