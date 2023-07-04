Полицейский спецназ "Гром" могут подчинить Росгвардии

После мятежа Пригожина Росгвардия может превратиться в альтернативный центр боевой силы, пишут "Ведомости". Она может пополниться за счет "Грома" и бывших бойцов ЧВК "Вагнер".

Полицейский спецназ "Гром", подчиняющийся Главному управлению по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД, собираются переподчинить Росгвардии, управляемой Виктором Золотовым. Об этом в ночь на вторник, 4 июля, пишут "Ведомости", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По информации издания, информацию о скорой передаче "Грома" в Росгвардию уже довели до его региональных подразделений.

"Гром", в который входит несколько тысяч бойцов (точное число их неизвестно), должен был использоваться во время антинаркотических операций, но на деле он постепенно стал выполнять функции подразделений СОБРа и является элитным подразделением, члены которого получают повышенную зарплату.

Усиления Росгвардии после мятежа Пригожина

Решение о передаче "Грома" в Росгвардию могло быть принято после встречи президента Владимира Путина с руководством силовых ведомств и личным составом Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО после мятежа ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина, пишут "Ведомости".

Сам глава Росгвардии Золотов 27 июня заявил, что его ведомство получит тяжелую бронетехнику и артиллерию. Кроме этого, Росгвардия в ближайшее время может рассчитывать на приток бывших бойцов ЧВК "Вагнер", которые не захотят заключать контракты с Минобороны. "Ведомости" предполагают, что Росгвардия может превратиться в альтернативный центр военной силы.

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