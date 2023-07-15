"Покушение" на Собчак с Симоньян и итоги 507-го дня войны

Украина изменила тактику контрнаступления, президент Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом в Киев, в российских ракетах нашли комплектующие из Германии и других стран НАТО.

На 507-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 15 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Российские обстрелы Украины

В течение дня российская армия нанесла по Украине удары двумя зенитными управляемыми ракетами и двумя иранскими дронами "Shahed", оба были сбиты. Кроме того, вооруженные силы РФ нанесли 32 авиаудара и совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, отчитались в Генштабе ВСУ.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 15 июля российские военные атаковали Украину шестью дронами "Shahed", четыре из которых были сбиты. На северо-востоке Харьковской области в селе Колодезное в результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил руководитель военной администрации региона Олег Синегубов. В результате российского удара по поселку Степногорск в Запорожской области пострадали трое человек, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Cуд в Москве арестовал фигурантов дела о "покушении на Симоньян и Собчак"

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. По утверждению спецслужбы, убийство якобы готовили "неонацисты из группировки "Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак". Кроме того, как пишет ФСБ, Служба безопасности Украины (СБУ) якобы обещала участникам группировки по полтора миллиона рублей за каждое убийство, в чем, по утверждению ФСБ, сознались задержанные.

Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых по этому делу. Их обвиняют по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Четверо из них - несовершеннолетние, еще один был несовершеннолетним на момент совершения преступления, сообщили в суде. При этом в пресс-релизе не упоминается, что молодые люди были задержаны в связи с подготовкой к покушению на Симоньян и Собчак, как утверждала ФСБ. По версии следствия, обвиняемые "в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан".

NYT: Украина изменила тактику наступления из-за потерь техники

За первые две недели контрнаступления Украины на поле боя повреждено или уничтожено до 20 процентов поставленной на фронт военной техники, в том числе западной, включая танки и бронетранспортеры, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американские и европейские официальные лица. По их словам, в последние недели Украина изменила тактику, сосредоточившись на изматывании сил РФ артиллерией и ракетами дальнего радиуса действия, а не на наступлении по заминированным полям под огнем противника. В результате в последующие недели ВСУ потеряли около 10 процентов техники

Изменение подхода сказалось на темпах продвижения, отмечает NYT. На южном направлении ВСУ прошли лишь восемь километров из более чем 90 необходимых для выхода к морю, чтобы разделить российские силы на две части. Военные эксперты, с которыми пообщались журналисты, подчеркивают, что первые 25 км будут самыми трудными для контрнаступления.

Президент Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом в Киев

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. "В ходе этого первого в истории наших отношений визита мы обсуждаем все, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для основанного на правилах международного порядка. Возвращение депортированных взрослых и детей, реализация формулы мира, подготовка Глобального саммита мира, продовольственная и энергетическая безопасность и экономическое сотрудничество", - написал Зеленский.

В числе прочего президент Южной Кореи анонсировал увеличение военной и гуманитарной помощи Украине. "В прошлом году мы предоставляли и бронежилеты, и шлемы, и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо выше", - сказал Юн Сок Ёль, добавив, что в текущем году на поддержку Украины правительство Кореи выделил 150 млн долларов после 100 млн в прошлом году.

Первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи вместе с Еленой Зеленской посетили в Киеве Центр защиты прав ребенка.

В российских ракетах нашли комплектующие из Германии и других стран НАТО

В российских ракетах "Кинжал" и "Искандер" обнаружены комплектующие из Германии, Японии, США и других стран НАТО, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на советника руководителя офиса президента Украины Владислава Власюка.

Как постсоветские государства помогают РФ обходить санкции To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

По данным Киева, в течение этого года Россия удвоила производство баллистических и крылатых ракет с 512 до 1061 штуки. Это удалось благодаря обходу западных санкций через третьи страны, считают украинские чиновники. По их данным, 81 процент контрабандных компонентов поступают из США, 8 процентов - из Швейцарии и по 3,5 процента из Германии и Японии. Компоненты ввозятся через Китай, Казахстан, Грузию, Армению, Турцию и другие страны, пишет FAZ.

Путин заявил президенту ЮАР, что условия для продления зерновой сделки не выполнены

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Как сообщается на сайте Кремля, лидеры обсудили африканскую мирную инициативу, будущий саммит БРИКС и вопрос продления зерновой сделки. Путин в разговоре подчеркнул, что "обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений" не были выполнены, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте - якобы так и не была реализована. В администрации Рамапосы пока не сообщали о разговоре.

"Белорусский гаюн": В Беларуси замечена колонна ЧВК "Вагнер"

В Беларуси замечена колонна из как минимум 60 автомобилей с номерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" в сопровождении белорусской Госавтоинспекции, сообщил мониторинговый проект "Белорусский гаюн". "Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из России в районе Кричева, затем проехала через Рогачев в сторону Бобруйска и направилась в сторону Осиповичей, уточнил проект.

В свою очередь Минобороны Беларуси сообщило, что разработало "дорожную карту на ближайшую перспективу" для сотрудничества с ЧВК "Вагнер" "по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск".

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