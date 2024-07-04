Покушение на премьера Словакии квалифицировано как теракт

Задержанному на месте атаки на премьера Словакии Роберта Фицо грозит пожизненный срок. За одобрение данного покушения теперь также возможно тюремное заключение.

Спустя семь недель после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо данное преступление квалифицировано как "террористический акт". В четверг, 4 июля, о решении изменить обвинение сообщил генеральный прокурор Марош Жилинка.

Задержанному на месте атаки предполагаемому злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Кроме того, публичное одобрение данного преступления будет наказываться тюремным заключением.

Подозреваемый проинформирован о том, что ему вменяется в вину "особо тяжкое террористическое преступление", сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Словакии Зузана Дробова агентству AFP. Первоначально его обвиняли в покушении на убийство.

Нападение на пророссийского премьера Словакии

Покушение на премьера Словакии было совершено 15 мая в городе Гандлова в центральной части страны. По данным СМИ, ссылающихся на очевидцев, Роберт Фицо подошел к местным жителям после выездного заседания правительства, в этот момент раздались выстрелы. Политик был ранен в живот, руку и ногу. Главу кабмина доставили на вертолете в город Банска-Бистрица. В течение следующих дней 59-летний Фицо перенес две сложные операции, в конце мая он был выписан из больницы и проходит восстановление.

Нападавший - 71-летний писатель Юрай Цинтула - был задержан на месте атаки. Суд в городе Пезинок 18 мая постановил арестовать мужчину. По сведениям СМИ, Цинтула объяснил свой поступок несогласием с деятельностью правительства Фицо и ненавистью лично к премьеру, на допросе он признал вину. Власти Словакии также не исключают, что нападавший мог действовать не один, сообщил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток 19 мая.

Роберт Фицо в третий раз возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года после победы на парламентских выборах его популистской партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD). Фицо уже руководил кабинетом министров в 2006-2010 и 2012-2018 годах. В ходе последней кампании и после избрания на должность политик отметился пророссийской позицией и критиковал политику Запада в войне России против Украины.