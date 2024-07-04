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Покушение на премьера Словакии квалифицировано как теракт

Ольга Лебедева
4 июля 2024 г.

Задержанному на месте атаки на премьера Словакии Роберта Фицо грозит пожизненный срок. За одобрение данного покушения теперь также возможно тюремное заключение.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо восстанавливается после покушенияФото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Спустя семь недель после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо данное преступление квалифицировано как "террористический акт". В четверг, 4 июля, о решении изменить обвинение сообщил генеральный прокурор Марош Жилинка.

Задержанному на месте атаки предполагаемому злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Кроме того, публичное одобрение данного преступления будет наказываться тюремным заключением.

Подозреваемый проинформирован о том, что ему вменяется в вину "особо тяжкое террористическое преступление", сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Словакии Зузана Дробова агентству AFP. Первоначально его обвиняли в покушении на убийство.

Нападение на пророссийского премьера Словакии

Покушение на премьера Словакии было совершено 15 мая в городе Гандлова в центральной части страны. По данным СМИ, ссылающихся на очевидцев, Роберт Фицо подошел к местным жителям после выездного заседания правительства, в этот момент раздались выстрелы. Политик был ранен в живот, руку и ногу. Главу кабмина доставили на вертолете в город Банска-Бистрица. В течение следующих дней 59-летний Фицо перенес две сложные операции, в конце мая он был выписан из больницы и проходит восстановление.

Нападавший - 71-летний писатель Юрай Цинтула - был задержан на месте атаки. Суд в городе Пезинок 18 мая постановил арестовать мужчину. По сведениям СМИ, Цинтула объяснил свой поступок несогласием с деятельностью правительства Фицо и ненавистью лично к премьеру, на допросе он признал вину. Власти Словакии также не исключают, что нападавший мог действовать не один, сообщил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток 19 мая.

Роберт Фицо в третий раз возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года после победы на парламентских выборах его популистской партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD). Фицо уже руководил кабинетом министров в 2006-2010 и 2012-2018 годах. В ходе последней кампании и после избрания на должность политик отметился пророссийской позицией и критиковал политику Запада в войне России против Украины.

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