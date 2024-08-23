Покровск - горячая точка Донбасса. Сможет ли ВСУ удержать ее

Несмотря на операцию ВСУ в Курской области, в Донбассе российская армия приближается к Покровску, одному из центров под контролем Киева. Ситуация близка к критической, считают обозреватели. Что дальше?

Покровск - не просто самая горячая точка в войне России против Украины. Более трети всех атак армии РФ в эти дни происходят на этом направлении в Донбассе. В четверг, 22 августа, таких атак было 53 из 144, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. По разным данным, армия РФ подошла на расстояние 10 километров от города. Украина рискует потерять важный узел снабжения своей группировки. Военное руководство заявило об усилении обороны, жителей Покровска и соседних городов - Мирнограда и Селидово - призвали эвакуироваться. DW попыталась составить картину происходящего.

Что сейчас происходит в Покровске

Оливер Кэрролл был в Покровске во вторник, 20 августа. "Очевидно, что город уже в предкритической фазе, - говорит корреспондент британского журнала The Economist. - Это знакомый цикл. Российская артиллерия начинает бить по окраинам, затем в ход идут управляемые бомбы, FPV-дроны, города быстро превращаются в призраки, люди бегут". По его словам, магазины и больницы еще работают, но в целом людей на улицах мало. С 12 августа в подконтрольной Киеву части Донбасса введены новые рамки комендантского часа. В населенных пунктах за 10 километров от линии фронта он действует с 17:00 до 9:00.

Разрушенный дом в Покровске, август 2024 Фото: National Police/Handout via REUTERS

Покровск, бывший Красноармейск, - районный центр на западной окраине Донецкой области, население которого до вторжения России составляло около 60 тысяч человек. Сейчас в городе могут оставаться менее 40 тысяч. Кэрролл говорит, что видел эвакуацию поездами. Донецкая областная военная администрация проводит эвакуацию из Покровска в Ровенскую область. На сайте объявлен один бесплатный поезд в восемь дней. Сергей Гармаш, главред издания "Остров" и бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, говорит, что этого недостаточно: "Люди будут выезжать неорганизованно".

"Это очень грустная, но, к сожалению, очень знакомая картина для Донбасса, когда люди бегут, собрав свои ценные вещи в несколько мешков. Это машины с мебелью на крышах, стульями, - рассказывает Оливер Кэрролл. - Я говорил с 84-летней женщиной, для которой это вторая эвакуация в ее жизни. Она помнит первую эвакуацию - маленькой девочкой в начале 1940-х. Теперь она бежит от армии Владимира Путина. Женщина была так разъярена, что не могла даже произнести его имени".

Почему Покровск важен для ВСУ и армии РФ

Значение Покровска трудно переоценить. Город находится на перекрестке важных железнодорожных и автомобильных дорог, в том числе трассы Е-50, которая на западе ведет на Павлоград в соседней Днепропетровской области. До административной границы - около 20 километров. Выйти на эту границу Донецкой области, часть которой Россия оккупировала, - одна из объявленных целей Кремля.

По официальным оценкам, осенью 2023 года Украина контролировала около 45 процентов Донецкой области с населением около 480 тысяч. С тех пор цифры сократились, точных данных нет. У ВСУ есть "два ключевых логистических коммуникационных узла, которые позволяют контролировать украинскую часть Донбасса, - говорит Юрий Бутусов, один из самых известных украинских военкоров, главред издания "Цензор.нет". - Это покровско-мирноградская агломерация и славянско-краматорская агломерация. Они имеют стратегическое значение". Бутусов считает, что "ситуация для всей покровско-мирноградской агломерации критическая".

Маркус Райснер Фото: BMVL

Обеспокоенность разделяет и австрийский военный историк Маркус Райснер (Markus Reisner). "Покровск - важная логистическая база Украины. Если ее не станет, это приведет к задержкам снабжения в других районах. Но это и фактически центр на третьей линии обороны, за которой - открытое пространство, - говорит подполковник военной академии в Вене. - Поэтому ситуация опасная". К западу от Покровска, в Донецкой области, нет крупных городов, а они имеют важное значение для обороны. Успеет ли Украина выстроить мощные линии обороны - вопрос открытый. На это обычно требуются месяцы, говорит Райснер. По его мнению, в самом худшем случае, если возникнут проблемы с западной помощью, то "инициатива в Донбассе может окончательно перейти к российской стороне и произойти прорыв, остановить который можно будет, возможно, уже у Днепра".

Как армия РФ подошла к Покровску

Ситуация в районе Покровска - следствие двух событий, уверены обозреватели и эксперты. Первое - 17 февраля 2024 года Россия захватила Авдеевку, хорошо укрепленный пригород Донецка, который был на линии фронта с 2014 года. От Авдеевки до Покровска около 60 километров. Армия РФ прошла большую часть пути за полгода, продвигаясь, в среднем, менее километра в день. Вторая важная дата - май 2024, когда в районе поселка Очеретино армия РФ смогла воспользоваться ротацией украинских соединений и "продавить" фронт, как описывает те события Юрий Бутусов. По его словам, российские военные продвигаются малыми группами. Похожая информация и у Оливера Кэрролла: "В Авдеевке пехоту поддерживали механизированные соединения, сейчас у России бронетехники меньше, основное наступление ведет пехота на мотоциклах и скутерах, это основная тактика".

Авдеевка, февраль 2024 Фото: TASS/imago images

Маркус Райснер считает, что Покровск случайно стал самой горячей точкой войны в Донбассе: "Там России удалось прорывать вторую линию обороны ВСУ, это могло произойти и в другом месте, например в Северске". Россия атакует в нескольких местах в Донбассе, бои идут на окраинах Часового Яра и Торецка, но там ситуация выглядит стабильнее.

В чем причина выхода армии РФ в район Покровска? Обозреватели называют несколько факторов, среди которых и последствия нехватки снарядов зимой, когда поставки из США прекратились. Сейчас ситуация лучше, но, как сообщил на днях главком ВСУ Александр Сырский, у России по-прежнему превосходство, соотношение в артиллерийских снарядах один к трем.

Вооружения - не главная проблема, считают опрошенные DW обозреватели. "Есть проблема в организации управления и планирования боевых действий", - отмечает Юрий Бутусов. Об этом аспекте говорит и Оливер Кэрролл, но для него основная причина сложившейся ситуации на покровском направлении в другом - "кадры и накопленная усталость" ВСУ. "Украинские силы на грани, они сильно истощены, некоторые бойцы остаются на позициях по 30-40 дней, в отдельных случаях до 70 дней", - говорит корреспондент The Economist.

Поможет ли наступление ВСУ под Курском удержать Покровск?

На этом фоне многие эксперты предполагают, что цель начатой 6 августа наступательной операции ВСУ в Курской области - заставить Россию снизить давление в Донбассе. Пока этого не произошло в той мере, как на это, возможно, рассчитывает Киев. Обозреватели не верят в то, что Курск изменит ситуацию в Донбассе. "Очевидно, что 20 Судж не равняются Покровску, Мирнограду и Селидово", - считает Юрий Бутусов.

Оливер Кэрролл отмечает, что Россия наоборот - удваивает усилия. Один из украинских артиллеристов рассказал ему, что проблема не столько в нехватке снарядов, сколько в том, что с начала года Россия ощутимо "улучшила систему обнаружения и уничтожения артиллерии" - то, что на языке военных называется "контрбатарейной борьбой".

Чего ждать на покровском направлении?

В последние дни продвижение российских военных у Покровска замедлилось, отмечают обозреватели, но прогноз негативный. "Сейчас реальная угроза, что Покровск, Мирноград и Селидово враг может захватить до конца года", - говорит Юрий Бутусов. Похоже оценивает ближайшие перспективы и Оливер Кэррол: "Вопрос - что потом, какой ценой для РФ, и сможет ли Украина замедлить продвижение?" Покровск может открыть России возможность двигаться как на запад и юг - в направлении Днепра и Запорожья, так и на север - в сторону подконтрольного Киеву донецкого областного центра - Краматорска.

Бахмут, май 2023 Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS

Юрий Бутусов считает, что в Покровске ВСУ находятся в более сложных геологических условиях, чем в Бахмуте с его высотами и застройкой, где оборона в 2022 и 2023 годах продолжалась много месяцев. По его словам, сейчас "ключевой объект атаки - террикон, господствующий над восточной окраиной Покровска". В случае, если военным РФ удастся его захватить и установить там антенны для дронов, это даст возможность "контролировать всю логистику на Покровск и Селидово", после чего городские бои - "вопрос времени", считает Бутусов. Пока же на пути армии РФ не только террикон, но другие города, в первую очередь, Мирноград, где ситуация все тяжелее. "Мэр Мирнограда призвал всех выехать и сказал, что лучше не будет, - отмечает Сергей Гармаш. - Это выглядит как приговор городу".

Один сценарий, которого давно опасаются, по мнению экспертов, пока не просматривается - окружение украинской группировки в Донбассе. Юрий Бутусов считает, что для России "важно медленное продвижение, а не выигрыш одной битвы одним ударом". Американский институт изучения войны ISW в отчете за 22 августа написал, что украинские силы отошли с позиций к юго-востоку от Покровска, чтобы избежать тактического окружения.

Эксперты, такие как Маркус Райснер, надеются, что на Западе понимают опасность ситуации вокруг Покровска и усилят поддержку. Юрий Бутусов считает, что быстро изменить ситуацию могут только дроны, по которым у Украины есть "некоторое преимущество над россиянами, и которое она может быстро расширить". Для этого, как считает военкор, западные партнеры Киева могли бы напрямую профинансировать уже существующие заводы по производству дронов в Украине. Он полагает, что с помощью дронов у Украины есть шанс остановить российское наступление.