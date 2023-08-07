Показатели производства в ФРГ снизились на 1,5%

Спад отмечается в автопроме и строительстве в Германии, следует из данных Федерального статистического ведомства. Показатели производства в ФРГ снизились в июне на 1,5% по сравнению с маем.

Показатели в производственном секторе ФРГ снизились в июне на 1,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, с учетом сезонной и календарной корректировки. Это следует из данных, представленных в понедельник, 7 августа, Федеральным статистическим ведомством (Destatis) Германии.

Речь идет, в частности, о таких сферах, как промышленность, строительство и энергетика, уточняет агентство Reuters. Экономисты, опрошенные агентством, ожидали снижения лишь на 0,5%. В мае было зафиксировано сокращение на 0,1% по сравнению с апрелем.

При этом объемы производства с апреля по июнь были на 1,3% ниже, чем в предыдущем квартале.

Замедление роста зафиксировано в первую очередь в автопроме и строительстве. Фармацевтика, напротив, демонстрировала прирост.

"Продолжающаяся летаргия"

"Негативные настроения среди компаний указывают на продолжающуюся летаргию", - отметил главный экономист Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank Александер Крюгер (Alexander Krüger).

Главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer) считает, что "во втором полугодии немецкая экономика, скорее всего, снова сократится".

Перспективы развития промышленности остаются мрачными, несмотря на недавнее оживление спроса, поскольку они в значительной степени обусловлены колебаниями объема крупных заказов, пояснили в министерстве экономики и защиты климата ФРГ (BMWK). "Ввиду снижения деловых и экспортных ожиданий компаний заметного оживления в настоящее время пока не предвидится", - добавили там.

Ifo: Средний класс в ФРГ сократился

Между тем мюнхенский Институт экономических исследований ifo обнародовал доклад, в котором сообщил о "небольшом сокращении" среднего класса в ФРГ за минувшие 10 лет. Если в 2007 году к нему относились 65% населения Германии, то в 2019 году - 63%, отметили аналитики.

"Хотя сокращение с 2007 года кажется относительно умеренным, оно значительно по сравнению с другими европейскими странами", - пояснил исследователь ifo Флориан Дорн (Florian Dorn).

Средний класс в Германии несет одну из самых высоких налоговых нагрузок в сравнении с бременем в других европейских странах, отмечают эксперты.

"Больше работы и больше производительности окупаются лишь в очень ограниченной степени в чистом выражении для среднего класса", - добавил Андреас Пайхль (Andreas Peichl), руководитель Центра макроэкономики и опросов ifo. Люди со средними доходами находятся на пределе своих возможностей, добавил он.

Эксперт: Германию ждет период слабого роста

Руководитель мюнхенского Института экономических исследований ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest) предупредил в интервью газете Handelsblatt, опубликованном 6 июля, что Германию ждет период "слабого роста". "Мы не должны себя обманывать", - подчеркнул он. В отличие от ситуации в 1950-х и 1960-х годах климатическая трансформация не приведет к созданию дополнительных мощностей, в лучшем случае "старый объем средств производства в стоимостном выражении будет замещен новым", уверен Фюст. По оценкам эксперта, следует помнить, в частности, и о высокой стоимости этого процесса. "При замене функционирующих ядерных реакторов, угольных электростанций и систем отопления мы не создаем большего роста только за счет этого. Особенно если новый фонд работает хуже, чем старый", - добавил глава ifo.

Германия столкнется с необходимостью декарбонизации и демографическими изменениями на фоне растущего протекционизма, усиления надежды на государство и наращивания госдолга, констатировал Клеменс Фюст, предрекая, что "предстоит затягивать пояса".

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