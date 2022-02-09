В Германии отмечен всплеск заражений коронавирусом SARS-CoV-2

Семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии достиг нового максимума за все время пандемии. Его показатель в среду, 9 февраля, составил 1450,8 на 100 тысяч жителей, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI).. Днем ранее он равнялся 1441,0, неделей ранее - 1227,5, а месяц назад - 335,9 на 100 тысяч населения.

Зарегистрированное число новых инфицированных - более 234 тысячи

За минувшие сутки RKI получил данные о 234 250 новых инфицированных коронавирусом (накануне данный показатель равнялся 169 571, а неделю назад 208 498 человек). Общее число зафиксированных случаев заражения SARS-CoV-2 с начала эпидемии в ФРГ возросло до 11 521 678.

Однако эксперты считают эти данные неполными, и в действительности инфицированных в Германии значительно больше. По разным причинам региональные ведомства по вопросам здравоохранения передают RKI данные не о всех заразившихся, поскольку они сами, центры тестирования и обрабатывающие тесты лаборатории работают на пределе возможностей, а контакты инфицированных отслеживаются лишь в ограниченной степени.

Кроме того, растет число людей, которые не подтверждают предполагаемую коронавирусную инфекцию ПЦР-тестами из-за ограниченных возможностей их проведения в условиях резко увеличившегося числа заболевших. ПЦР-тесты было решено проводить преимущественно среди групп населения, подверженных риску осложнений от COVID-19. Неподтвержденные ПЦР-тестом случаи заражения не попадают в статистику RKI.

Число летальных исходов за сутки - 272

Между тем число скончавшихся от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 272 до 119 215. Днем ранее суточный показатель летальных исходов составлял 177, неделю назад - 196.

Семидневный коэффициент пациентов, поступивших в клиники с ковидом, составил 5,60 из расчета на 100 тысяч жителей. Днем ранее он равнялся 5,41. В данном показателе учитываются, в том числе пациенты с положительным тестом на SARS-CoV-2, проходящие лечение от иных заболеваний.

Между тем, по данным Ассоциации аккредитованных лабораторий в медицине (ALM), почти каждый второй ПЦР-тест, проведенный в Германии на прошлой неделе, показал положительный результат, а во многих федеральных землях показатель даже превышает 50 процентов. Уже несколько недель в стране доминирующим является высококонтагиозный омикрон-вариант коронавируса.

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