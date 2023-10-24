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Поиски пропавших без вести в Северном море прекращены

Ирина Уманская
25 октября 2023 г.

Недалеко от немецкого острова Гельголанд 24 октября столкнулись два грузовых судна. Поиски четверых пропавших без вести прекращены.

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Остров Гельголанд в Северном море
Остров Гельголанд в Северном море (фото из архива)Фото: Wolfgang Diederich/imageBROKER/picture alliance

Поиски четырех человек, числящихся пропавшими без вести после столкновения накануне двух грузовых судов в Северном море, утром в среду прекращены. Об этом 25 октября сообщают немецкие агентства со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям на море (Havariekommando).  

Что известно о кораблекрушении

Столкновение грузовых судов "Полесье" и "Верити" произошло во вторник, 24 октября, около 5.00 утра в Немецкой бухте, примерно в 22 км к юго-западу от острова Гельголанд и в 31 км к северо-востоку от острова Лангеог. Предположительно, судно "Верити", шедшее под британским флагом, затонуло вследствие столкновения. Двое человек были спасены из воды сразу, их доставили в больницу. Судно под флагом Багамских островов "Полесье", на борту которого находились 22 человека, остается на плаву.  

В поисках участвовали шесть спасательных кораблей немецкой Морской поисково-спасательной службы (DGzRS), лоцманский катер, аварийный буксир, катер водной полиции, вертолет ВМС Германии и самолет Havariekommando. Также было задействовано круизное судно, которое в момент крушения находилось в том же районе моря. Поисковые работы, несмотря на неблагоприятные погодные условия, продолжались более суток. Температура воды в этом регионе Северного моря, по данным спасателей, составляет 12 градусов.

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