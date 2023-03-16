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Видеозапись сброса россисйским истребителем Су-27 топлива на разведывательный дрон США MQ-9 Reaper над Черным морем
Видеозапись сброса россисйским истребителем Су-27 топлива на разведывательный дрон США над Черным моремФото: U.S. AIR FORCE/UPI/IMAGO
КонфликтыУкраина

Поиски обломков дрона США и другие события 386-го дня войны

Александра Иванова
47 мин. назад

Россия, вероятно, смогла найти обломки дрона США MQ-9 Reaper. Польша передает Украине истребители МиГ-29. РФ готовится возобновить наступление на Угледар.

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На 365-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 16 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ситуация вокруг дрона MQ-9 Reaper 

Специалисты Минобороны РФ нашли американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, в 60 километрах от Севастополя на глубине 850-900 метров, сообщает севастопольское издание ForPost со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству. В районе падения дрона дежурит российский военный корабль, а в министерстве ищут способы, как поднять аппарат со дна, утверждает собеседник издания.

"Глубина, где залегает беспилотник, довольно приличная. Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок", - сказал источник ForPost. По его словам, для Минобороны РФ представляют интерес электроника и двигатель беспилотника.

Ранее американский телеканал ABC News сообщил со ссылкой на неназванного представителя США, что российские военные, вероятно, смогли достать часть обломков американского беспилотного аппарата.

Тем временем Пентагон опубликовал видео пролета российских истребителей Су-27 над дроном. На кадрах видно два пролета истребителей, которые сбрасывают топливо на пути движения беспилотника. После второго сброса картинка пропадает на несколько секунд, а когда она восстанавливается, видно, что две лопасти винта дрона повреждены. По версии США, MQ-9 Reaper разбился после столкновения с российским истребителем. Столкновение, вероятно, произошло непреднамеренно, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. "Вероятно, это был результат глубокой некомпетентности одного или обоих российских пилотов", - сказал он.

Между тем председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты уже приняли меры для защиты от потери конфиденциальной разведывательной информации, если российские военные все-таки смогут поднять Reaper со дня моря.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 16 марта ВС РФ нанесли два ракетных и 16 авиационных ударов по территории Украины, а также совершили 25 атак из РСЗО.

На Купянском и Лиманском направлениях российские войска провели ряд "безуспешных наступлений", указывается в вечерней сводке. Кроме того, ВСУ отбили несколько атак ВС РФ под Бахмутом.

ВВС Украины за сутки 16 марта нанесли семь авиаударов по местам концентрации российских войск и военной техники. Украинские ракетные войска и артиллерийские подразделения атаковали три командных пункта, два места концентрации войск и военной техники противника, две радиолокационные станции и один склад горюче-смазочных материалов противника, сообщает Генштаб ВСУ. По его данным, российская сторона продолжает готовиться к возобновлению наступления на Угледар. 

Между тем Минобороны Великобритании отмечает в ежедневной сводке, что в последнее время Россия достигла заметных тактических успехов только в Бахмуте, где воюет ЧВК "Вагнер". "Существует реальная вероятность, что Минобороны России настойчиво стремилось к успеху в Угледаре, отчасти потому, что хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями ЧВК "Вагнер", - пишет британское Минобороны.Одной из причин больших российских потерь под Угледаром оно считает успешное применение ВСУ дистанционных противотанковых мин (RAAM).

По оценке американского Института изучения войны (ISW), ВСУ имеют возможность вернуть себе инициативу на фронте. При этом эксперты приводят слова спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского о том, что за последнюю неделю ежедневное количество наземных атак РФ сократилось с 90-100 до 20-30. В ISW отмечают, что это соответствует и наблюдениям Института.

Как указано в сводке ISW, российское наступление в Луганской области приближается к кульминации, если уже не достигло ее несмотря на то, что Москва перебросила на линию Сватово-Кременная большинство подразделений из как минимум трех дивизий. По мнению ISW, россияне за последнюю неделю добились лишь минимальных тактических успехов в Луганской области. В то же время украинцам, судя по всему, удалось провести контратаки и вернуть некоторые территории в регионе под свой контроль. Аналитики ISW также сообщают, что за последние несколько дней заметно сократилось количество российских атак в Бахмуте Донецкой области и вокруг этого города. 

Со своей стороны, Минобороны России сообщает в вечерней сводке об успешных наступательных действиях ВС РФ на Купянском, Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях и уничтожении большого количества военной техники и живой силы противника.

Последствия войны в приграничных районах России

Тем временем глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 16 марта в регионе сработала система ПВО, которая сбила две ракеты. По его словам, обломки ракет повредили административные здания и жилые дома. Всего за последние четверо суток из-за "активности со стороны противника" повреждения получили 58 домов и 31 частный автомобиль, добавил Гладков. 

Австрия присоединилась к работе по созданию спецтрибунала для РФ

Австрия решила присоединиться к группе стран, работающих над созданием специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Об этом сообщил в микроблоге Twitter украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил Вену за этот шаг и подчеркнул, что сейчас в состав группы входят уже 33 государства. "С увеличением их количества растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", - отметил Кулеба.

Международная военная поддержка Украины

Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29, сообщил президент страны Анджей Дуда. В будущем Варшава предоставит Киеву остальные из 12 обещанных истребителей, добавил он.

Тем временем американское издание Axios передало со ссылкой на израильских и украинских чиновников, что Израиль одобрил экспортные лицензии на возможную продажу Украине систем противодействия беспилотникам. По данным издания, министр обороны Израиля Йоав Галлант и глава МИД этой страны Эли Коэн одобрили лицензии еще в середине февраля. Разрешение на экспорт получили две израильские компании: Elbit и Rafael. Коэн уведомил об этом президента Украины Владимира Зеленского во время поездки в Киев 15 февраля, пишет Axios.

Тем временем США анонсировали новый пакет военной помощи Украине в рамках усилий по противодействию российской агрессии. О нем будет объявлено "в ближайшие дни", сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби. Он не уточнил, что именно войдет в этот пакет, но подчеркнул, что поддержка Украины Соединенными Штатами "не имеет равных во всем мире" с точки зрения возможностей и сумм.

Премьер Латвии - за начало переговоров ЕС с Украиной уже в 2023 году

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз следует начать уже в 2023 году, тогда как вести речь о процессе присоединения этой страны к НАТО необходимо после ее победы в войне против России. Об этом, как передает агентство "Укринформ", заявил во время визита в Киев премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. "Как только Украина завершит эту войну своей заслуженной победой, она сможет начать вступление в НАТО, потому что только членство Украины одновременно в ЕС и НАТО будет залогом длительного мира и безопасности в Европе", - сказал глава латвийского правительства. Кроме того, по его словам, Латвия готова убеждать весь мир в том, что ужасные зверства России на территории Украины не должны остаться безнаказанными, поэтому должен быть создан специальный трибунал, чтобы виновные получили надлежащее справедливое наказание.

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