Поиски людей на месте обвала на руднике "Пионер" прекращены

Пресс-служба оператора рудника "Пионер" в Приамурье, где 18 марта при обвале в шахте остались заблокированными 13 горняков, сообщила о приостановке спасательной операции из-за угрозы повторных обвалов.

Спасательная операция на руднике "Пионер" горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области, где 18 марта при обвале в шахте остались заблокированными 13 работников, официально завершена из-за угрозы повторных обвалов горных масс и затопления подземных выработок, сообщила в понедельник, 1 апреля, пресс-служба оператора рудника "Пионер" - АО "Покровский рудник".

"1 апреля принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер". Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск", - говорится в сообщении со ссылкой на экспертные данные, не дающие "гарантий, что не обрушится борт карьера в объеме более 200 тыс. кубометров".

АО "Покровский рудник", ссылаясь на результаты разведочного бурения пяти скважин, утверждает, что подземные выработки по всей глубине заполнены горной массой, глиной, льдом и водой. Отмечается, что решение о прекращении поисковых работ, помимо руководства рудника, принято руководителем ликвидации аварии на основании рекомендаций ряда профильных проектных институтов и организаций, а также МЧС России.

Семьи пропавших в шахте рудника получат их годовой заработок

Пресс-служба оператор рудника "Пионер" также сообщила, что родные заблокированных в шахте горняков, получат днежные компенсации от властей РФ. "Рудник обеспечит поддержку семьям горняков. Они получат от рудника единовременную выплату годового заработка горняка каждому члену семьи (родители, супруга, дети) и далее будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия. Эти выплаты начинаются с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении от 1 апреля.

Кроме того, в случае необходимости руководство рудника окажет помощь таким семьям в организации медицинского обеспечения и получении детьми высшего образования, "если они изъявят такое желание", уточняют в АО "Покровский рудник".

Обвал горных пород на руднике в Приамурье

Обрушение породы в руднике "Пионер" в Зейском муниципальном округе Амурской области произошло 18 марта, под завалами оказались 13 горняков. В Амурской области 19 марта был введен региональный режим чрезвычайной ситуации, началась поисково-спасательная операция с участием 80 горноспасателей и 14 единиц подземной и погрузочной спецтехники.

25 марта источник в оперативных службах по результатам обследования рудника сообщил агентству ТАСС, что рудник, в котором после обрушения породы были заблокированы горняки, с высокой долей вероятности затоплен.

По факту обрушения на руднике возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. В частности, по данным СКР, задержан управляющий директор рудника "Пионер" по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ.

На месторождении ведется добыча золота.

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