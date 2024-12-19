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Поиск пропавших во время войны: что с заявками из РФ и РБ?

Ника Буш
19 декабря 2024 г.

Поисковая служба Немецкого Красного Креста до сих пор получает тысячи запросов об исчезнувших во время Второй мировой войны. Но что происходит с заявками из РФ и Беларуси в условиях разорванных связей с этими странами?

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Сотрудник архива держит в руках карточку с фотографиями жертв Второй Мировой войны
В архиве Службы поиска Немецкого Красного Креста ждут своего часа около 50 миллионов досьеФото: Marc Müller/picture alliance/dpa

Работа Службы Немецкого Красного Креста по поиску пропавших без вести во время Второй мировой войны могла быть прекращена - предполагалось, что это направление закроется к концу 2023 года. Однако, как сообщил на своем сайте Немецкий Красный Крест (DRK), правительство Германии вновь включило финансирование мер по выяснению судеб людей, исчезнувших во время войны, в проект федерального бюджета на 2025 год с возможностью продления до 2028 года. Это позволит Службе поиска Немецкого Красного Креста продолжить свою гуманитарную миссию. "Мы рады возможности и дальше выполнять эту важную работу и помогать семьям, потерявшим близких, и, если бы это зависело только от нас, то мы охотно занимались бы этим и после 2028 года", - отмечает президент Немецкого Красного Креста Герда Хассельфельдт (Gerda Hasselfeldt).

Служба поиска Немецкого Красного Креста со штаб-квартирой в Берлине является частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. С 1953 года, то есть уже более 70 лет, деятельность этой старейшей и крупнейшей в своем роде организации Германии поддерживает министерство внутренних дел ФРГ. Сегодня в ее картотеке содержится около 50 миллионов оцифрованных досье. Остается невыясненной судьба 1,3 миллиона немцев. По данным организации, в 2023 году с просьбой о помощи в поиске близких, пропавших без вести во время Второй мировой войны, обратились более 7800 человек - как из Германии, так и из других стран. А в первом полугодии этого года - почти 4 тысячи. Сотрудникам удалось предоставить информацию о разыскиваемых в 43 процентах случаев.

Послевоенные документы бывших подневольных рабочих и тех, кто преследовался нацистским режимом
Послевоенные документы бывших подневольных рабочих и тех, кто преследовался нацистским режимом. До сих пор тысячи людей выясняют судьбу родственников, пропавших без вестиФото: Uwe Zucchi/picture alliance/dpa

На стороне ищущих родственников

Как сообщила DW руководитель Службы поиска Немецкого Красного Креста Фрауке Вебер (Frauke Weber), с начала 2000-х годов к ним поступило более 5 тысяч запросов из России, около 600 из стран Балтии, 500 - из Беларуси и примерно столько же из Украины, периодически обращения поступают из Казахстана. "Подавляющее большинство заявок, которые мы получаем, касаются солдат, пропавших без вести или убитых в Германии, депортированных лиц, а также бывших подневольных работников "третьего рейха", - отметила собеседница.

Но какова ситуация с сотрудничеством и запросами из России и Беларуси - в связи с санкциями и изоляцией этих стран? "Что касается задачи выяснения судеб жертв Второй мировой войны, то к нам продолжают поступать обращения, и Служба поиска Немецкого Красного Креста тоже рассылает соответствующие запросы, если есть надежда получить дополнительную информацию. При этом всегда соблюдаются наши правила защиты данных. Мы стоим на стороне родственников, ведущих поиск, - пояснила Фрауке Вебер. - Мы работаем в рамках сети служб поиска Международного комитета Красного Креста вместе со всеми связанными с ним организациями-партнерами, в том числе и в условиях вооруженных конфликтов, при которых расширяется сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста".

Работа в Украине затруднена

Говоря о ситуации в Украине и возможностях поиска в условиях ведущихся там сегодня боевых действий, собеседница отметила, что в настоящее время Украинский Красный Крест работает в ограниченном объеме и поэтому пока не может заниматься вопросами поиска пропавших без вести во время Второй мировой войны. Но в единичных случаях обращения все же поступают в немецкое представительство - непосредственно от частных лиц.

После начала войны в Украине в Службу поиска начали приходить также запросы о недавно пропавших без вести украинских военнослужащих. "Что касается международного розыска, то с момента эскалации вооруженного конфликта в Украине мы получили более 400 запросов от родственников в Германии", - отмечает руководительница Службы поиска Немецкого Красного Креста. Тот, кто пытается найти своих родных через Немецкий Красный Крест, может заполнить онлайн-формуляр, а затем обратиться за консультацией в любой из филиалов организации в Германии.

Также запросы по Украине собирает Центральное агентство по розыску (Central Tracing Agency) при Международном Комитете Красного Креста в Женеве. В то же время тем, кто разыскивает своих близких, нужно запастись терпением - во время боевых действий поиски фактически не проводятся.

Кто и как ищет пропавших

В большинстве случаев исчезнувших во время Второй мировой войны пытаются найти родственники: дети, братья и сестры, внуки и племянники. Но поступают также и запросы из архивов или в научных целях - от исследователей, пользующихся немецкими архивными фондами.

Женщины стоят с фотографиями разыскиваемых у проволочного заграждения транзитного лагеря Фридланд
Женщины стоят с фотографиями разыскиваемых у проволочного заграждения транзитного лагеря Фридланд, возведенного летом 1945 года британскими военными. Фотография 1950-х годовФото: picture alliance/dpa

Как поясняет Фрауке Вебер, Служба поиска работает в тесном сотрудничестве со множеством как международных, так и местных учреждений, занимающихся изучением Второй мировой войны.

Прежде всего речь идет о Федеральном архиве Германии (Bundesarchiv), созданном в 1952 году и содержащем миллионы текстовых документов, фотографий, фильмов, плакатов и электронных материалов, включая базу данных о советских военнопленных. Также недостающие сведения могут быть получены в фонде Архивов Арользена(Arolsen Archives) - самом большом в мире центре документации о преследованиях во времена национал-социализма, расположенном в немецком городе Бад-Арользен и собравшем более 30 миллионов свидетельств, касающихся судеб почти 17 миллионов человек, ставших жертвами нацизма: бывших узников концлагерей, гетто и гестапо, а также так называемых остарбайтеров.

На мировом уровне сотрудничество осуществляется в первую очередь через Международный комитет и национальные представительства Красного Креста.

Представительница Службы поиска Немецкого Красного Креста демонстрирует нескольким мужчинам фотографии пропавших без вести людей
"Ты его видел?" - с 16 по 27 января 1962 года Служба поиска Немецкого Красного Креста демонстрировала в ратуше Нойкёльна в Берлине фотографии пропавших без вести людей. По лицам очевидцам и бывшим солдатам было легче вспоминать судьбы знакомыхФото: picture alliance/dpa

Не только поиск, но и воссоединение семей

Помимо выяснения судеб людей, пропавших без вести во время Второй мировой войны, военнопленных и заключенных спецлагерей в бывшей советской оккупационной зоне, Служба поиска участвует в международном розыске людей, разлученных со своими семьями из-за текущих вооруженных конфликтов и стихийных бедствий по всему миру. Для этого все национальные службы поиска, являющиеся частями Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца - в данный момент это порядка 190 организаций - тесно сотрудничают друг с другом. Розыск людей - одно из центральных направлений. В прошлом году только в Немецком Красном Кресте было зарегистрировано 262 заявки о пропавших родных, а за первое полугодие 2024 года - почти 1400.

Кроме поиска оказывается помощь в восстановлении коммуникации между утратившими связь друг с другом родственниками, а также в воссоединении семей. Часто бывает, что просители убежища в Германии, в основном, из Афганистана и Украины, но также из Сирии, Ирака и Сомали, во время своих перемещений теряют связь с близкими. В этих случаях Служба поиска проводит консультации и принимает меры для воссоединения родственников. Только в 2023 году в Германии состоялось около 19 тысяч консультаций.

Плакат 1946 года с надписью "Родители ищут своих детей" и фотографиями малышей
"Родители ищут своих детей" - таких плакатов в послевоенные годы было многоФото: akg-images/picture alliance

В целом за годы своего существования поисковая служба Немецкого Красного Креста помогла выяснить судьбу 1,2 млн граждан Германии, пропавших в годы Второй мировой войны; 16 миллионов человек по всему миру смогли найти друг друга; прояснились судьбы более 500 тысяч детей; около 600 тысяч человек по всему миру узнали о местонахождении родственников, пропавших во время военных конфликтов, стихийных бедствий, принудительных перемещений или миграции.

Более подробную информацию о Службе поиска Немецкого Красного Креста на русском, немецком и английском языках, а также онлайн-форму для подачи заявки на розыск можно найти на сайте организации.

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