Погранслужба Украины: В Беларуси нет ударной группировки

На 407-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 6 апреля (время московское).

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Около 50 стран, включая Германию, осудили выступление уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по видеосвязи на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся 5 апреля. В совместном заявлении они обвинили Россию в том, что она "злоупотребляет своими полномочиями и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН для того, чтобы распространять дезинформацию о массовых похищениях и принудительном переселении тысяч украинских детей".

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За минувшие сутки российские войска совершили 17 обстрелов пограничных районов Сумской области. Как сообщается в Telegram-канале областной военной администрации (ОВА) , под обстрелами, в частности, оказались территории Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Глуховской, Середино-Будской громад. По данным ОВА, всего зафиксировано 229 ударов из разных видов вооружений. В результате обстрелов есть разрушения.

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По словам заместителя руководителя офиса президента Украины по международным вопросам Андрея Сибиги, Киев готов обсудить с Москвой будущее аннексированного РФ Крыма, если ВСУ достигнут границ оккупированного полуострова. "Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы достигнем административной границы с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", - заявил Сибига , отвечая на вопрос корреспондента газеты Financial Times. Однако вероятность таких переговоров, по его словам, не означает, что Киев исключает освобождение Крыма украинскими вооруженными силами.

Погранслужба Украины: В Беларуси не зафиксировано ни одной ударной группировки

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На территории Республики Беларусь не зафиксировано создание ударных группировок, которые могли бы пойти в наступление на Украину с севера, и вскоре количество россиян в Беларуси уменьшится вдвое, поскольку около 2000 российских военных перебросят на восток. Об этом сообщает украинское издание Liga.net со ссылкой на слова представителя Госпогранслужбы Андрей Демченко. Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, и ударной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение на территорию Украины, разведка не фиксирует, подчеркнул Демченко на брифинге вечером 5 апреля.

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6 апреля в Москве состоится заседание Высшего государственного совета союзного государства, которое проведут президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Белорусский президент прибыл в Москву накануне, в тот же день состоялась его встреча с Путиным. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что одной из тем переговоров в среду может стать "мирная инициатива Лукашенко по украинскому урегулированию", предусматривающая в том числе прекращение огня и запрет на передвижение войск. Кроме того, Путин и Лукашенко могли затронуть и вопросы размещения в Беларуси российского ядерного оружия.

ОК "Юг": Группировка кораблей ВМФ РФ в Черном море уменьшилась

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Черноморская корабельная группировка РФ уменьшилась: на боевом дежурстве осталось лишь четыре ракетоносителя, сообщило Оперативное командование "Юг" . "Враг продолжает маневры в Черном море. На боевом дежурстве из шести оставлено четыре ракетоносителя: два надводных и два подводных. Максимально возможный залп "Калибров" - 24 ракеты", - говорится в сообщении. Тем не менее уровень угрозы оценивается как очень высокий.

Хроника событий 5 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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