Погранслужба Украины: Число военных РФ в Беларуси снизилось

На 397-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 27 марта (время московское).

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Число российских военнослужащих в Беларуси уменьшилось примерно до 4000 человек. Такие данные официальный представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко привел в эфире телемарафона. "По нашим данным, чуть более 4 тысяч военнослужащих Вооруженных сил России находятся на территории Беларуси, но они в основном привлечены либо к совместным учениям, либо к подготовке, которая продолжается в Беларуси. Это количество несколько меньше, чем было раньше", - приводит слова Демченко агентство "Укринформ". Подразделения, прошедшие подготовку, выведены на российскую территорию для дальнейшей переброски, в том числе на восток Украины добавил спикер украинской погранслужбы.

Хроника событий 26 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 марта 00.00 - 13.59 >>>

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