Погиб за Украину. Имена белорусов в названии украинских улиц

В нескольких украинских городах появились улицы, названные в честь белорусов, погибших за Украину. С инициативой о переименовании выступил Благотворительный фонд Вільна Білорусь ("Свободная Беларусь"). Также он собирает экспонаты для музея, посвященного белорусским добровольцам. Его планируют открыть в пригороде Киева - Буче. DW поговорила с основателем Вільнай Білорусі Алексеем Францкевичем.

В честь белорусских добровольцев и Калиновского

Алексей Францкевич рассказывает, что сейчас в рамках процесса "декоммунизации и дерусификации" в Украине массово меняют названия таких улиц как Минская, Брестская, Белорусская. В то же время общественность может предлагать новые названия: подается заявка и обоснование, почему улицу должны назвать именно так, а не иначе; местные власти ее рассматривают и выносят свой вердикт.

Илья Хренов с женой Кариной (фото из архива). Илья погиб 3 марта под Бучей Фото: Privat

Так в Новгороде-Волынском и Черновцах вместо Минской появилась улица Героя Украины Михаила Жизневского, погибшего на Евромайдане 22 января 2014 года. Окружная в пригороде Киева Буче носит имя Ильи Литвина (Хренова). Боец белорусской роты территориальной обороны погиб в бою за Бучу 3 марта 2022 года. Улица и переулок Пушкина в Хмельницком переименованы в честь еще одного белоруса, Героя Украины Алексея Скобли (позывной Тур), также погибшего под Киевом в первые недели войны.

По словам Алексея Францкевича, фонд предлагает переименовывать улицы и в честь руководителя восстания 1863 года Кастуся Калиновского. Его имя также носит белорусский полк, который сражается в Украине.

"Чтобы не утрачивать связь между белорусским и украинским народом"

Улица Калиновского, вместо Белорусской, появилась в Мукачево. Францкевич надеется, что также будет переименована и улица во Львове, ведь в этом городе, в том числе, похоронены повстанцы Калиновского, есть большая польская и литовская община. "Для чего мы Белорусские, Минские, Брестские переименовываем в честь Калиновского или ребят, которые погибли в Украине? Не только, чтобы увековечить память героев, но и чтобы не утрачивать связь между белорусским и украинским народом", - отмечает собеседник DW.

Алексей Скобля с женой Ириной (фото из архива). Алексей погиб 13 марта под Киевом Фото: Privat

На днях фонд направил предложения о переименовании четырех улиц в Запорожье в улицы имени Михаила Жизневского, Алексея Скобли, Кастуся Калиновского, а также в Вільна Білорусь.

По словам Францкевича, не всегда процесс переименования идет просто. В Хмельницком, к примеру, назвать улицу в честь еще одного погибшего белоруса Эдуарда Лобова пока не удалось - местные жители подали более 200 заявок с возможными новыми названиями улиц. Власти оставили вопрос открытым до конца войны. А в Ирпене заявили, что не хотят, чтобы "город превратился в кладбище".

Музей в Буче, посвященный белорусским добровольцам

Память о белорусах, погибших в Украине, по словам Францкевича, будет увековечена не только в названиях улиц. Фонд Вільна Білорусь хочет создать в Буче музей, посвященный белорусским добровольцам. Алексей Францкевич говорит, что близкие и однополчане передают их личные вещи для будущей экспозиции. Уже есть два бронежилета, шапка погибшего под Лисичанском в июне 2022 Василия Парфенкова, которую "он не снимал", и другие экспонаты.

Алексей Францкевич Фото: DW

"Фонд помогает 96-й ракетно-зенитной бригаде, которая закрывает Киев, они нам передадут фрагменты сбитых над Киевской областью самолетов, вертолетов, ракет. Планируем переплавить их в какую-то скульптуру о подвиге украинцев и белорусов", - делится планами Францкевич.

Собеседник также мечтает, что музей внесут в список министерства культуры Украины, как объект для посещения зарубежными делегациями. А пока он не открыт, фонд организовал передвижную выставку о белорусских добровольцах. Ее уже увидели во Львове, Киеве, Днепре, Запорожье, в планах - Вильнюс, Варшава, Харьков, Николаев, Сумы, Одесса. "Мы хотим рассказать, что в Украине пишется современная история, но в этом принимают участие и белорусы", - говорит Алексей Францкевич.

"Никто не скажет, сколько белорусов воюет в Украине"

Еще одно важное направление - сбор информации обо всех белорусах, погибших в Украине: "Сегодня никто вам не сможет сказать, сколько белорусов по национальности воюет в Украине, сколько из них погибло". По словам Францкевича, известны имена тех, кто сражается в полку Калиновского, Белорусском добровольческом и во Втором интернациональном корпусах, но белорусы - "вторая по численности нация после украинцев, которая воюет в ВСУ".

Также в Украине запущены петиции о присвоении звания Герой Украины трем белорусам: Эдуарду Лобову и добровольцам с позывными Ганс и Моджахед. "Мы хотим, чтобы в будущем с именами погибших ассоциировалась не только свободная и независимая Украина, но и свободная и независимая Беларусь, чтобы их именами и в Беларуси называли улицы и площади", - делится Алексей Францкевич.

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