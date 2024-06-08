В США погиб член экипажа корабля "Аполлон-8" Уильям Андерс

В США погиб член экипажа корабля "Аполлон-8" Уильям Андерс8 июня 2024 г.
Бывший американский астронавт и член экипажа космического корабля "Аполлон-8" Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает агентство AP.
Самолет, который пилотировал 90-летний Андерс, упал в воду и затонул вблизи островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. Смерть астронавта агентству подтвердил его сын, подполковник американских ВВС в отставке Грег Андерс. "Семья опустошена. Он был отличным пилотом, и нам будет его ужасно не хватать", - цитирует его AP.
В 1986 году Уильям Андерс управлял лунным модулем миссии "Аполлон-8", первым космическим кораблем с экипажем, достигшем Луны. Во время того полета Андерс сделал уникальную цветную фотографию Земли из космоса, которая получила название "Восход Земли".
Как отмечает AP, это фото стало толчком для возникновения глобального экологического движения, поскольку показала, какой хрупкой и изолированной выглядит наша планета из космоса. Сам астронавт называл сделанный им снимок своим самым значительным вкладом в космическую программу.