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В США погиб член экипажа корабля "Аполлон-8" Уильям Андерс

Ася Миллер
8 июня 2024 г.

Причиной смерти 90-летнего Андерса стала авиакатастрофа. Пилотируемый бывшим астронавтом самолет упал в воду и затонул вблизи островов Сан-Хуан в штате Вашингтон.

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Американский астронавт Уильям Андерс
Американский астронавт Уильям АндерсФото: Manuel Balce Ceneta/AP/picture alliance

Бывший американский астронавт и член экипажа космического корабля "Аполлон-8" Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает агентство AP.

Самолет, который пилотировал 90-летний Андерс, упал в воду и затонул вблизи островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. Смерть астронавта агентству подтвердил его сын, подполковник американских ВВС в отставке Грег Андерс. "Семья опустошена. Он был отличным пилотом, и нам будет его ужасно не хватать", - цитирует его AP.

В 1986 году Уильям Андерс управлял лунным модулем миссии "Аполлон-8", первым космическим кораблем с экипажем, достигшем Луны. Во время того полета Андерс сделал уникальную цветную фотографию Земли из космоса, которая получила название "Восход Земли".

Фотография Уильяма Андерса "Восход Земли"
Фотография Уильяма Андерса "Восход Земли"Фото: picture-alliance/NASA/Cover Images

Как отмечает AP, это фото стало толчком для возникновения глобального экологического движения, поскольку показала, какой хрупкой и изолированной выглядит наша планета из космоса. Сам астронавт называл сделанный им снимок своим самым значительным вкладом в космическую программу.

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