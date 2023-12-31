Поезда под Ла-Маншем вновь поедут 31 декабря

Движение поездов между Великобританией и странами Евросоюза - Бельгией, Францией и Нидерландами - 31 декабря будет осуществляться по графику, сообщила компания Eurostar.

Движение поездов между Лондоном, Парижем, Брюсселем и Амстердамом, нарушенное после затопления 30 декабря отрезка железнодорожных путей под проливом Ла-Манш, восстановят в воскресенье, 31 декабря. Все поезда будут ходить по запланированному графику, сообщила в соцсети Х компания Eurostar .

В сообщении отмечается, что из-за произошедшего сбоя станции на маршрутах, связывающих Великобританию со странами ЕС - Бельгией, Францией и Нидерландами, могут быть перегружены. Пассажирам предлагается, по возможности, отправиться в поездку в другой день или запросить возврат потраченных средств.

Наводнение затопило тоннели

Накануне железнодорожная компания Eurostar из-за затопления тоннелей была вынуждена сначала отменить более десятка поездов, следующих из Лондона в Брюссель, Париж и Амстердам, а также в обратном направлении, а затем и полностью прекратить движение по маршрутам, включающим дорогу под Ла-Маншем.

Кроме того, в самой Великобритании из-за наводнения были закрыты два туннеля, проходящие под Темзой у железнодорожной станции Эббсфлит в графстве Кент. Об этом сообщила железнодорожная компания Southeastern Railway.

В преддверии Нового года с обильными паводками и наводнениями столкнулась и Германия. В ряде федеральных земель, в том числе Гессене, Северном Рейне - Вестфалии, Саксонии, Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт, множество рек вышли из берегов, а плотины оказались под угрозой затопления.

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