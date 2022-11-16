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Пожар в приюте для украинцев в Мекленбурге
Пожар в приюте для украинцев в МекленбургеФото: Nicole Buchmann/Schweriner Volkszeitung/dpa/picture alliance
ПреступностьГермания

Поджог украинского приюта в ФРГ не связан с политикой

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

По подозрению в поджоге в Мекленбурге задержан 32-летний пожарный. Следствие не установило связи между поджогом и свастикой, намалеванной на вывеске общежития.

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Поджог общежития для украинских беженцев в населенном пункте Грос-Штрёмкендорф в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания около месяца тому назад не имеет политической подоплеки, сообщила в среду, 16 ноября, прокуратура в Шверине со ссылкой на материалы следствия. По подозрению в поджоге задержан 32-летний пожарный, который предположительно устроил еще три пожара.

В результате пожара в приюте, где проживали 14 преимущественно украинских беженцев и три сотрудника персонала, никто не пострадал, но здание было полностью разрушено, причинен многомиллионный ущерб. По словам представителя прокуратуры, это преступление является частью серии из 19 поджогов в регионе, происшедших с апреля 2022 года. Обвиняемый подозревается также в поджоге лесного участка, крытой автостоянки и стога сена. Расследования 15 других случаев продолжаются.

 Подозреваемый до сих пор не попадал в поле зрения органов госбезопасности. Следствие также не установило связи между поджогом приюта украинских беженцев и нацистской свастикой, намалеванной за несколько дней до преступления на вывеске здания.

Согласно материалам дела, подозреваемый осуществил поджог общежития, использовав зажигательную смесь. Подозреваемый отрицает вину. В юности обвиняемый был членом добровольной пожарной дружины, а затем стал профессиональным пожарным.

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