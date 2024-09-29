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Поджог многоквартирных домов в Эссене: 31 пострадавший

Лиза Ламбрехт
29 сентября 2024 г.

Суд выдал ордер на арест сирийца, подозреваемого в поджоге многоквартирных домов в Эссене и покушении на убийство. Сообщается, что он также протаранил магазины на грузовике и ворвался в один из них с ножом и мачете.

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Полиция возле продуктовых магазинов в Эссене, в которые врезался грузовик подозреваемого
Полиция возле продуктовых магазинов в Эссене, в которые врезался грузовик подозреваемогоФото: Markus Gayk/picture alliance/dpa

Суд немецкого Эссена выдал ордер на арест подозреваемого в поджоге двух многоквартирных домов. 41-летнего гражданина Сирии обвиняют в поджоге при отягчающих обстоятельствах и покушении на убийство, сообщила в воскресенье, 29 сентября, полиция Эссена.

Поджог был совершен накануне с использованием горючих средств. По данным экстренных служб, пострадал 31 человек, в том числе дети. Состояние двух маленьких детей оценивалось как критическое из-за вдыхания ими дыма, сообщили в пожарной бригаде.

Подъезд одного из домов в Эссене после поджога
Подъезд одного из домов в Эссене после поджогаФото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, в которой находится Эссен, рассказали о мотиве подозреваемого: из-за расставания с женой он решил убить людей, которые ее поддерживали. Ранее сириец уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с угрозами и причинением ущерба чужому имуществу.

Сообщается также, что после поджога домов подозреваемый сел в грузовик и несколько раз протаранил на нем два продуктовых магазина. На записях камер видеонаблюдения видно, как мужчина врывается в один из магазинов с ножом и мачете. Полиция в свою очередь сообщила о колющем оружии. В результате этого нападения никто не пострадал, подозреваемого схватили находившиеся поблизости люди и удерживали его до прибытия полиции.

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