Подсолнухи у Покровска: как работают фермеры во время войны

Несмотря на приближение фронта, украинские фермеры в Донецкой области продолжают убирать урожай и ухаживать за скотом. DW посетила сельскохозяйственные предприятия под Покровском и Краматорском.

"Мы должны кормить страну. Это смысл нашей жизни", - под грохот комбайна говорит Николай Жабский, директор агрофирмы "Дружба", расположенной в поселке Удачное Покровского района. Сейчас фермеры собирают подсолнух и планируют посеять озимую пшеницу - несмотря на стремительное сокращение расстояния между фронтом и еще недавно находившемся в тылу Покровском.

"Работаем на своей земле"

"Все ближе и ближе, все громче и громче", - говорит о приближении фронта директор "Дружбы" Николай Жабский. В селах за 20 километров от фронта чуть ли не каждый вечер слышны взрывы. А российский дрон на днях атаковал технику фермера, чье поле граничит с "Дружбой", говорит Жабский.

Директор агрофирмы "Дружба" Николай Жабский Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

"Дружба" является крупнейшим сельскохозяйственным предприятием в Донецкой области - тут 13 тысяч гектаров полей и более 200 работников. Но только за последний месяц рассчитались три комбайнера и тракторист. "Все только об этом и говорят - что делать, куда ехать, - делится комбайнер и житель поселка Удачное Олег. - Но пока никуда. Пока идет жатва".

"Пока работаем на своей земле", - продолжает Жабский, который тоже живет в Удачном. Мужчина родился в селе Новожеланное, что возле города Новогродовка. В соседнем селе Мемрик получил свою первую должность - агронома. Армия РФ захватила эти населенные пункты летом этого года, продвигаясь от оккупированной Авдеевки на Покровск. "Родительский дом разбит, - добавляет Жабский. - Что там с полями? Повсюду канавы и воронки от снарядов".

Комбайн собирает подсолнечник на поле агрофирмы "Дружба" Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Фермеры не могут спасти поля. Но пытаются уберечь дорогостоящую технику - эвакуируют ее в соседнюю Днепропетровскую область. "Мы уже вывозили технику в 2022 году, - вспоминает агроном Сергей Мартыненко. - И тогда еще размышляли, сеять ли? Но уже третий год работаем в таких условиях".

Несмотря на ущерб в 40 миллионов гривен, нанесенный "Дружбе" полномасштабной войной, агрофирма продолжает работать и надеется на жатву и в следующем году. "Хотя никто не знает, что будет завтра", - добавляет агроном.

Единственная молочная ферма в Донецкой области

"В 2022 году линия фронта была ближе и сюда прилетали ракеты", - вспоминает Сергей Куренной, директор предприятия "Крамагросвит", которое занимается не только растениеводством, но и крупным рогатым скотом. Предприятие расположено в селах Дмитровка и Александровка под Краматорском - городом, который в 2014 году несколько месяцев был захвачен пророссийскими боевиками и позже стал областным центром вместо оккупированного Донецка.

Директор предприятия "Крамагросвит" Сергей Куренной Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Через восемь лет война пришла и под Краматорск. Когда в начале полномасштабного вторжения на территорию "Крамагросвит" прилетела российская ракета, предприятие потеряло 38 телят. "Тогда руководство решило продать скот и свернуть бизнес, - продолжает директор Куренной. - Но в последний момент все же оставили немного коров, ведь у нас есть молочный цех". Эта продукция кормила жителей Краматорска и Славянска, куда в первые месяцы полномасштабной войны не доезжали другие поставщики.

До 2022 года у предприятия было более 1200 голов крупного рогатого скота. Сейчас только 300, из них 120 дойных коров. Несмотря на неопределенность, "Крамагросвит" планирует увеличить свою ферму. "Если позволит ситуация на фронте", - осторожно замечает Куренной.

Он вспоминает, что в 1991-м, в первый год независимости Украины, в Донецкой области было 24 тысячи коров. "А сейчас на всю Донецкую область, подконтрольную территорию, осталось только одно такое предприятие - наше", - говорит Куренной. По его словам, еще недавно молочная ферма работала в селе Малиновка, что возле Очеретино Покровского района, оккупированного с весны этого года. Фермеры были вынуждены прекратить работу - ведь оттуда до фронта всего 4 километра.

Коровы в стойле на предприятии "Крамагросвит" Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Кроме того, "Крамагросвит" обрабатывает более 3 тысяч гектаров земли - там выращивают подсолнух и пшеницу. "Хотя линия фронта была близко, мы обрабатывали земли, за исключением тех, что были заминированы, когда мы ждали возможный прорыв россиян. На некоторых полях мы не собирали урожай. Были и прилеты "Ураганов", горелая пшеница", - перечисляет директор предприятия.

Как и у "Дружбы" в Покровском районе, у "Крамагросвит" уже есть план для эвакуации сельскохозяйственной техники. Однако скот вряд ли удастся вывезти. "Но наш коллектив настроен работать. Никто не планирует сдаваться", - убежден Куренной.