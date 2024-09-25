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Подозреваемый во взрыве в кельнском кафе сдался полиции

Александра Иванова
25 сентября 2024 г.

В результате взрыва в кафе, расположенном на первом этаже многоквартирного дома в Кельне, пострадали два человека.

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Кафе в Кельне, пострадавшее от взрыва
Кафе в Кельне, пострадавшее от взрываФото: Sascha Thelen/picture alliance/dpa

В Кельне в результате взрыва в кафе на первом этаже многоквартирного дома на улице Эшерштрассе, в ночь на среду, 25 сентября, пострадали два человека. Им была оказана медицинская помощь на месте в связи с подозрением на отравление дымом от начавшегося после взрыва пожара. Само кафе полностью сгорело, сообщает на своем сайте газета Kölner Stadt-Anzeiger

Указывается, что поначалу полиция не исключала связи этого инцидента с серией взрывов, произошедших в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия за последние недели на фоне конфликта преступных группировок. Однако после пожара в кафе на Эшерштрассе в полицию добровольно пришел мужчина, взявший на себя вину за случившееся. Если подозрения в отношении него подтвердятся, можно будет сделать вывод об отсутствии взаимосвязи со взрывами на прошлой неделе, приводит газета мнение полиции.

Во время тушения пожара в кафе жителей многоквартирного дома, где оно было расположено, эвакуировали, однако позже им разрешили вернуться в свои жилища. Сейчас полиция собирает показания свидетелей и просит очевидцев сообщить ей всю имеющуюся у них информацию.

Серия взрывов в Кельне

Это уже не первый взрыв, который случился в Кельне и его окрестностях за последние несколько недель. Предыдущие инциденты, по мнению полиции, связаны с конфликтом преступных группировок.

Полиция на месте взрыва у магазина одежды в Кельне 18 сентября 2024 года
Полиция на месте взрыва у магазина одежды в Кельне 18 сентября 2024 годаФото: Stephane NitschkeREUTERS

Так, на прошедшей неделе, 18 сентября, пожар случился в магазине одежды на улице Эренштрассе в Кельне. Ранее, 16 сентября, в Кельне была проведена широкомасштабная полицейская операция после взрыва устройства с зажигательной смесью на улице Гогенцоллернринг. Тогда ранение получил один человек.

Аналогичные инциденты произошли за последние месяцы в районах Кельна Мюльхайм, Буххайм и Цюндорф, а также в некоторых других городах федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Как пишет Kölner Stadt-Anzeiger, есть основания полагать, что как минимум за взрывами 16 и 18 сентября стоит организованная преступная группировка под названием Mocro-Mafia, ведущая активную деятельность в Нидерландах.

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