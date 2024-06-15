Вероятный убийца украинской девочки в ФРГ задержан в Праге

Гражданин Молдовы по имени Андрей, подозреваемый в убийстве 9-летней Валерии, был задержан в одном из ресторанов в столице Чехии.

Полиция Праги задержала 36-летнего мужчину по делу об убийстве 9-летней украинки Валерии, тело которой двумя днями ранее нашли рядом с городом Дёбельн на востоке ФРГ. Об этом сообщили в пятницу, 14 июня, пресс-службы полиции Чехии и федеральной земли Саксония в ФРГ.

Подозреваемый в убийстве девочки - гражданин Молдовы. Чешская полиция задержала его в одном из пражских ресторанов. Сейчас он находится под стражей в Чехии, но вскоре должен быть выдан властям Германии "для участия в уголовном процессе по обвинению в непредумышленном убийстве", сообщили в прокуратуре.

Убийство 9-летней украинки

9-летняя Валерия бесследно исчезла утром 3 июня по дороге в школу. После нескольких дней поисков ее тело было найдено в лесу недалеко от Дёбельна в четырех километрах от ее дома. По мнению полиции, Валерия стала жертвой непредумышленного убийства. Первоначальное расследование показало, что она не подвергалась сексуализированному насилию.

По данным газеты Bild, задержанный в Чехии мужчина по имени Андрей - бывший бойфренд матери убитой девочки. Другим подозреваемым был 55-летний беженец из Украины Геннадий, но выяснилось, что в момент исчезновения девочки он находился в Турции, указывает Bild. По сведениям украинских СМИ, Геннадий сам связался с журналистами и заявил, что в момент убийства он находился у стоматолога в Стамбуле. Он показал печати в паспорте, а также "чек и новые зубы".