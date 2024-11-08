Подозреваемый в шпионаже для КНР американец арестован в ФРГ

Гражданин США Мартин Д., задержанный ранее по подозрению в шпионаже в пользу Китая, взят под стражу, сообщили в офисе Генпрокурора ФРГ.

Гражданин США Мартин Д., задержанный ранее по подозрению в шпионаже в пользу Китая, взят под стражу. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили в офисе Генпрокурора ФРГ.

Обвиняемый накануне предстал перед следственным судьей Федеральной судебной палаты. Тот привел в исполнение ордер на арест.

Задержание во Франкфурте-на-Майне

Американец был задержан Федеральным ведомством по уголовным делам во Франкфурте-на-Майне. В квартире обвиняемого прошел обыск.

Мартин Д. до недавнего времени работал на вооруженные силы (ВС) США в Германии. По версии следствия, в 2024 году он связался с китайскими правительственными учреждениями и предложил передать секретные данные американских военных одной из спецслужб КНР. Сведения он собрал в ходе своей службы в ВС США, считает Федеральная прокуратура.

Досудебное расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Федеральным ведомством по защите конституции.

Не первый случай шпионажа в пользу КНР в Германии

В этом году в Германии уже были арестованы двое предполагаемых шпионов в пользу Китая. В апреле Федеральная прокуратура арестовала в Дрездене гражданина Германии Цзянь Г., бывшего сотрудника депутата Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ/AfD) Максимилиана Кра (Maximilian Krah). По версии следствия, он передавал китайским спецслужбам информацию о переговорах и решениях в Европарламенте. Мужчину также подозревали в слежке за китайскими оппозиционерами в Германии.

В начале октября в Лейпциге была арестована китаянка Яки Х., которая, по версии следователей, предоставила Цзянь Г. информацию о транспортировке вооружений. По данным Федеральной прокуратуры, она работала в компании, предоставляющей услуги в области логистики, в том числе - в аэропорту Лейпциг/Галле. В рамках этой работы она якобы передала Цзянь Г. информацию о рейсах, грузах и пассажирах аэропорта с середины августа 2023 года по середину февраля 2024 года. Сведения касались, в частности, перевозки вооружений, а также лиц, связанных с одним из немецких оборонных предприятий.