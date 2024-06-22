Подозреваемый в покушении на блогера сдался властям в РК

Алтай Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел Казахстана и был допрошен на тему совершенного в Киеве покушения на блогера Айдоса Садыкова.

Алтай Жаканбаев - один из двух подозреваемых в совершенном в Киеве покушении на оппозиционного казахстанского блогера Айдоса Садыкова - сдался властям Казахстана. Об этом сообщает в субботу, 22 июня, Генпрокуратура РК .

Покушение на Садыкова произошло во дворе одной из многоэтажек Шевченковского района в центре Киева 18 июня. В момент, когда машина супругов Садыковых, за рулем которой находился журналист, заворачивала в сторону придомовой парковки, неизвестный произвел выстрел из пистолета. Пуля попала в висок Айдоса Садыкова, после чего он сразу же потерял сознание. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Его жена Наталья не пострадала.

Позже женщина рассказала DW, что, по ее мнению, выстрел совершил "обученный киллер". В покушении на своего мужа она обвиняет Астану.

"Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры Казахстана. Уточняется, что, помимо Алтая Жаканбаева, подозреваемым по этому делу проходит Мейрам Каратаев. Он по-прежнему находится в розыске.

Как следует из заявления Генпрокуратуры РК, 21 июня Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел Казахстана и был допрошен на тему обстоятельство покушения. В этот же день мужчину задержали по подозрению в совершении этого преступления.

Блогер Айдос Садыков не раз критиковал президента Казахстана Касыма-Жормата Токаева. С 2014 года он и его жена проживают в Киеве. Оба имеют статус беженцев.