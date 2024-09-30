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ПолитикаЛатвия

Подозреваемый в атаке на Волкова летал по чужому паспорту

Ольга Лебедева
30 сентября 2024 г.

Предполагаемый организатор покушения на Леонида Волкова Анатолий Блинов пользовался поддельным паспортом негражданина Латвии, выяснил телеканал LTV.

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Соратник Навального Леонид Волков
Леонид ВолковФото: STAR-MEDIA/IMAGO

Бывший адвокат Бориса Березовского Анатолий Блинов, которого ФБК считает организатором нападения на политика Леонида Волкова в Вильнюсе, передвигался по ЕС по поддельному паспорту негражданина Латвии, сообщил латвийский телеканал LTV. Паспорт был выдан в 2017 году на имя Сергея Штурбы, указывается в материале, вышедшем в эфир в воскресенье, 29 сентября. 

По данным авторов программы De Facto, все указанные в документе данные настоящие, за исключением фотографии, на которой изображен Блинов. При этом они подтвердили, что Штурба - реально существующий человек, проживающий в городе Лиепая.

Настоящий владелец паспорта - житель Лиепаи

В расследовании соратников Алексея Навального, заявивших о причастности к атаке на Волкова бизнесмена Леонида Невзлина, фигурирует его переписка с Блиновым, в которой приводится фотография с поддельным паспортом Блинова, отмечается в материале LTV. На ней он показывает документ из салона самолета Мадрид-Варшава, и сообщает о пройденной проверке.

Сам Штурба сообщил журналистам LTV, что у него неоднократно крали паспорт за рубежом. О последней утере документа в декабре 2023 года он заявил властям лишь в августе 2024-го, утверждает мужчина. Латвийские журналисты также выяснили, что на имя Штурбы зарегистрировано несколько компаний. При этом до 2018 года у него было более 20 судимостей, пишет Delfi со ссылкой на газету Kurzemes Vārds. В числе прочего Штурба воровал в магазинах перчатки, кофе и шоколад, указало издание.

Между тем госсекретарь МВД Латвии Дмитрий Трофимов заверил, что полиция "примет все необходимые меры для расследования возможного факта фальсификации документов".

ФБК обвиняет Блинова в организации нападения на Волкова

Команда Навального 12 сентября выпустила расследование, согласно которому бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин поручил Блинову организовать покушение на одного из ближайших соратников Алексея Навального Леонида Волкова. Предположительно, он же мог стоять за нападениями на директора ФБК Ивана Жданова, а также на жену российского экономиста Макисма Миронова Александру Петрачкову.

На следующий день после публикации расследования Блинов был арестован в Польше. Какие именно ему предъявлены обвинения, не уточнялось. Известно, что в Польше по делу о покушении на Леонида Волкова проходят восемь человек, четверо находятся под арестом.

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