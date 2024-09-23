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ПолитикаРоссия

Подозреваемый в атаке на Волкова находится в РФ в розыске

Виталий Кропман
23 сентября 2024 г.

По данным РИА "Новости", Блинова разыскивают за перевод денег на счета нерезидентов по подложным документам. Ранее ФБК обвинил его в организации нападений на бывших сторонников Навального.

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Российский полицейский
Российский полицейскийФото: Bocharov Denis/globallookpress.com/picture alliance

Экс-адвокат Бориса Березовского Анатолий Блинов, которого ФБК называет организатором нападения на политика Леонида Волкова в Вильнюсе, находится в России в розыске. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщили РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как отмечает издание "Медиазона", карточка на Блинова есть в базе розыска МВД РФ как минимум с мая 2021 года.

По какому делу проходит Блинов в карточке не указано, но, как сообщают РИА "Новости" его разыскивают за перевод денег на счета нерезидентов по подложным документам. Объявлен Блинов в международный розыск, не известно.

ФБК обвиняет Блинова в организации нападения на Волкова

18 сентября ФБК выпустилрасследование, согласно которому бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин поручил Блинову организовать покушение на одного из ближайших сторонников Алексея Навального Леонида Волкова. Предположительно, он же мог стоять за нападениями на директора ФБК Ивана Жданова, а также на жену российского экономиста Макисма Миронова Александру Петрачкову.

На следующий день после публикации расследования Блинов был арестован в Польше. Какие именно ему предъявлены обвинения, не уточнялось. Известно, что в Польше по делу о покушении на Леонида Волкова проходят восемь человек, четверо находятся под арестом.

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