Подозреваемые в изнасиловании иранца заключены под стражу

Четверо предполагаемых участников преступления в Изерлоне задержаны, еще двое находятся в розыске. Политическая подоплека инцидента - вероятна. Все они - граждане Нидерландов и Дании с иранскими корнями.

После группового изнасилования шестью мужчинами 30-летнего иранца в Изерлоне в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, возможно, имевшего политическую подоплеку, четверо предполагаемых преступников в возрасте от 24 до 46 лет находятся под стражей. Как сообщает агентство epd со ссылкой на данные прокуратуры и полиции, в понедельник, 9 сентября, судья районного суда города Хаген выдал ордер на их арест. Еще двое подозреваемых находятся в розыске.

Вероятно, все шестеро являются выходцами из Ирана, как и их жертва. По данным следствия, они связали и сексуально унизили мужчину в здании на территории бывшего пивоваренного завода в прошедшие выходные. Местные жители услышали крики в здании около полуночи в субботу и вызвали полицию, которая обнаружила пострадавшего. Он был доставлен в больницу. Четверо подозреваемых были арестованы в лесном массиве, прилегающем к бывшему пивоваренному заводу.

На допросе подозреваемые заявили, что они граждане Нидерландов и Дании с иранскими корнями. В настоящее время эти данные проверяются, равно как и возможная политическая подоплека преступления. Как сообщил представитель прокуратуры агентству epd, жертва изнасилования заявил, что он критикует политическое руководство Ирана. Подозреваемые не дали никакой информации о своем отношении к иранскому режиму.

Der Spiegel: Предполагаемые преступники - сторонники иранского режима

Между тем журнал Der Spiegel сообщил, что предполагаемые преступники являются сторонниками иранского режима, и путем группового изнасилования имели целью наказать своего соотечественника именно в связи с его политическими взглядами. На данный момент в прокуратуре эту версию не подтвердили, сообщив, что проходит анализ содержимого мобильных телефонов и того, были ли жертва и подозреваемые знакомы ранее.