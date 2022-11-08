Подоляк: Запад не ведет переговоры с РФ за спиной Украины

На 258-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 8 ноября (время московское).

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В Киеве уверены, что Запад не ведет переговоры с Москвой втайне от Украины, заявил в интервью итальянской газете La Repubblica советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк. Выдержки из этой беседы опубликованы на официальном сайте ОП. "Вооруженные силы обеих стран могут общаться друг с другом даже для получения предупреждений о последствиях применения оружия массового уничтожения. Но никакие переговоры между Россией и западными странами по Украине не ведутся", - заверил Подоляк. "Наши партнеры придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины". Ни одна сторона не сможет обеспечить выполнение договоренностей без поддержки украинского народа", - подчеркнул он.

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Президент Владимир Зеленский предложил создать глобальную платформу для оценки ущерба, наносимого климату и окружающей среде военными действиями. "Российская война принесла энергетический и продовольственный кризисы. Менее чем за полгода она уничтожила в Украине три миллиона гектаров леса! Мы вынуждены ежедневно выяснять, какова ситуация на Запорожской атомной станции - крупнейшей в Европе. Нет ли там выброса радиации? Российская армия превратила эту атомную станцию в военный полигон... " - заявил Зеленский в видеовыступлении перед участниками 27-й Конференции ООН по изменению климата, которая проходит в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейхе.

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Из 17 млрд евро активов российских физических и юридических лиц 5,5 млрд евро заморожены в Люксембурге на фоне санкций ЕС после нападения на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в парламенте. "Если Россия не смягчит позиции, дальнейшее санкции неизбежны", - указал Ассельборн. По его словам, важно, чтобы ЕС не ставил под угрозу единство, которого достиг к настоящему времени по вопросу ограничительных мер.

Власти Италии готовят новый пакет вооружений для Украины

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Итальянское правительство готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны, заявил во вторник представитель правящей коалиции. Его слова приводит агентство Reuters. По данным собеседника агентства, Рим готов предоставить Украине различные системы противовоздушной обороны, включая франко-итальянские ракеты средней дальности SAMP/T и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger. Пока неясно, сколько таких систем может быть поставлено и когда они могут быть предоставлены, указало Reuters.

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Россия ко 2 ноября потратила 166,2 млрд рублей (2,7 млрд евро) на выплаты погибшим и раненым в войне в Украинебойцам Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) и военнослужащим министерства обороны РФ. Такие данные привел Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на обнародованные в электронном формате показатели бюджета. "Можем объяснить" утверждает, что выплаты за погибших (9,4 млн рублей) получили более 15800 человек. При этом, по версии канала, средства перечислены почти 1800 раненым, ставшим инвалидами и не способным продолжать службу.

Последний в этом году транш помощи Евросоюза направят Украине до конца ноября

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Последний в этом году транш помощи Евросоюза Украине в размере 2,5 млрд евро будет направлен Киеву до конца ноября. Об этом сообщил первый заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам. "Что касается финансирования этого года, мы рассчитываем, что последний платеж в 2,5 млрд евро достигнет Киева до конца месяца", - указал Домбровскис.

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Постпред США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд прибыла в столицу Украины Киев для переговоров. Она будет находиться там 8 ноября, "чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Вашингтоном Украины, защищающей свободу и суверенитет на фоне жестокого и неспровоцированного вторжения России", - написал в Twitter директор по коммуникациям и представитель американского постпредства в ООН Нейт Эванс. Томас-Гринфилд "встретится с лидерами украинского правительства" и увидит, как на Украине собирают свидетельства о военных преступлениях. По данным репортера радиостанции NPR, дипломат посетила завод по переработке зерна.

Поддерживающий войну рэпер Schokk запросил убежища в РФ

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Гражданин Германии, рэпер Schokk/Дима Бамберг (настоящее имя - Дмитрий Гинтер) обратился за получением политического убежища в России. Об этом говорится в его Telegram. По словам рэпера, на него заведено уголовное дело в ФРГ за поддержку войны в Украине. DW запросила подтверждение информации в полиции федеральной земли Саксония. В Twitter рэпер ранее писал, что поддерживает воюющих "финансово и морально". На середину апреля полиция и прокуратура ряда регионов Германии расследовали более 140 дел об одобрении войны России против Украины, сообщали газеты группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. Большинство дел касались использования буквы "Z", которая стала символом российского нападения на соседнюю страну.

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Спутниковые фотографии, проанализированные AP, показали быстрый прирост территории одного из кладбищ на юге Украины в течение нескольких месяцев после того, как российские войска оккупировали Мариуполь. Изображения, полученные компанией Planet Labs PBC, показывают изменения на кладбище в Старом Крыму (в Кальмиусском районе Мариуполя). По всей видимости, новый участок площадью около 1,1 квадратного километра появился в юго-западном районе кладбища. Еще один участок площадью чуть более половины квадратного километра был выкопан в юго-восточном районе.

Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя

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Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного ей Мариуполя, говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Речь идет о противотанковых надолбах, известных как "зубы дракона", их производят два завода. По данным британской разведки, они, вероятно, установлены между Мариуполем и селом Никольское, а также между северной частью Мариуполя и селом Старый Крым. "Зубы дракона" дополнительно направлены на подготовку оборонительных укреплений в оккупированных Запорожье и Херсоне.

Россия укрепляет линии на всех оккупированных территориях, констатируют в британском Минобороны. Основатель частной военной кампании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин 19 октября сообщил о строительстве укрепленной "линии Вагнера" в оккупированной Россией Луганской области. РФ прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за линией фронта, что, вероятно, позволит предотвратить быстрое продвижение украинских войск в случае прорыва, указывают в британском оборонном ведомстве.

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Президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в саммите G20. Об этом заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров. "В каком-то формате, конечно... Большего сказать не могу", - отметил Никифоров. Ранее Зеленский заявлял, что откажется от участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать президент РФ Владимир Путин. Между тем Путин, как и Зеленский, могут принять участие в саммите в онлайн-формате, передало Reuters со ссылкой на президента Индонезии, где пройдет встреча. По словам Джоко Видодо, президент России присоединится к саммиту, "если ситуация позволит".

МИД РФ: Россия не ведет с США переговоров по Украине

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Россия не ведет с США переговоров по Украине, утверждает замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Нет, мы не ведем с ними переговоры", - заявил Руденко журналистам. Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поддерживает контакты на этот счет с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым с целью предотвращения эскалации конфликта на Украине и недопущения использования ядерного оружия.

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Папа римский Франциск готов стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщила 8 ноября итальянская газета La Stampa. По ее данным, Ватикан предлагает свою территорию в качестве нейтрального места для их проведения. О такой готовности было заявлено после встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с Франциском 24 октября в Ватикане.

Хроника событий 8 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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