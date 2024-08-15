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Подоляк: Киев обсуждал с партнерами наступление под Курском

Екатерина Венкина
15 августа 2024 г.

По словам советника главы офиса президента Украины, Киев обсуждал с партнерами наступление ВСУ в Курской области, но не на публичном уровне.

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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (фото из архива)Фото: Hennadii Minchenko/Avalon/Photoshot/picture alliance

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев обсуждал с партнерами наступление ВСУ в Курской области до его начала. Такой комментарий содержится в интервью Подоляка британской газете The Independent, опубликованном в среду, 14 августа.

"Есть определенные вещи, которые должны делаться с элементом неожиданности, и они должны происходить на местном уровне", - отметил он. "Однако между силами партнеров были обсуждения, просто не на публичном уровне", - добавил Подоляк.

Ранее ключевые союзники Украины на Западе, включая Великобританию и США, официально утверждали, что их заранее не проинформировали о наступлении.

О возможности ударов Storm Shadow

Подоляк также уточнил, что говорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о возможности использования британских крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow для нанесения ударов глубоко по территории РФ, однако получил отказ.

"Я не могу понять параметров этой дискуссии. Украине нужно либо поразить источник запусков, а именно уничтожить базы, с которых наносятся ракетные и артиллерийские удары, либо иметь возможность защищаться с земли с помощью противовоздушного оружия, чего мы не можем сделать, потому что у нас его недостаточно", - добавил он.

"Уверен, что если бы неофициальный запрет на использование (дальнобойного. - Ред.) оружия был снят, ландшафт войны выглядел бы совсем иначе. Россия поняла бы, что цена войны слишком высока", - привела слова Подоляка газета The Independent.

США уточняли цели Киева

США не получили предварительного уведомления о наступлении Киева, что является нормой для тактических действий, ранее отметил представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

"Что касается конкретной операции, то мы собираемся связаться с ними (украинцами. - Ред.), чтобы узнать, какова их цель", - отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что Вашингтон продолжит уделять внимание тому, чтобы у "украинской стороны было все необходимое для защиты от российской агрессии".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в свою очередь заявил, что если Путину "немного некомфортно" из-за действий Киева, то он может просто "убраться из Украины".

Подоляк отверг причастность Киева к взрывам на СП

В беседе с агентством Reuters Подоляк также отверг утверждения в причастности Киева к диверсии на газопроводах "Северный поток" (СП) и "Северный поток - 2". "Такая атака может быть осуществлена только при наличии больших технических и финансовых ресурсов", - заявил Подоляк. "А у кого все это было на момент атаки? Только у России", - утверждал он.

Ранее Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца Владимира Ж. по делу о подрыве. По данным Die Zeit, в июне федеральное правительство Германии направило ордер на арест Владимира Ж. в Польшу, где тот, по всей видимости, проживал. Мужчина, предположительно, успел уехать из страны.

Три из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года.

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