Подготовка путча:в ФРГ судят "рейхсбюргеров"

В среду, 17 мая, в высшем земельном суде Кобленца начался процесс над предполагаемыми "рейхсбюргерами", которые подозреваются в планировании насильственного захвата власти в Германии и похищения министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Четверо мужчин в возрасте от 44 до 56 лет и 75-летняя женщина обвиняются в создании террористической организации или участии в ней, а также в подготовке действий, представляющих государственную измену и направленных против федерального правительства.

В первый день судебного заседания оглашается обвинительное заключение. Четверо мужчин были задержаны в апреле 2022 года, женщина, которую следствие считает главарем группировки, - в октябре. Все они находятся под стражей. По версии федеральной прокуратуры, заговорщики разработали трехэтапный план по свержению власти. В качестве первого шага планировалось по меньшей мере на две недели вывести из строя системы электроснабжения по всей Германии, затем похитить с применением оружия министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, возможно, после убийства его телохранителей, отмечают прокуроры.

Сообщается, что подозреваемые рассчитывали создать "условия, близкие к гражданской войне", и планировали встречу в Берлине, чтобы свергнуть правительство и назначить новых "лидеров". Из этих планов ничего не вышло - при покупке оружия подозреваемые наткнулись на сотрудника спецслужб, работавшего под прикрытием.

Предполагаемая глава заговорщиков написала письмо Путину

В ходе масштабных обысков были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, наличные деньги, золотые слитки, серебряные монеты и иностранная валюта. 75-летняя учительница на пенсии была арестована в Саксонии в середине октября 2022 года. Как сообщается в решении Федеральной судебной палаты, она, в частности, настаивала на своевременном "восстановлении дееспособности германского рейха", а также подготовила письма президенту России Владимиру Путину, его польскому коллеге Анджею Дуде и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier). Кроме того, подозреваемая подготовила "ордер на арест" Лаутербаха.

Операция против "рейхсбюргеров"

В начале декабря стало известно о проведении масштабной операции против "рейхсбюргеров" - готовых к насилию участников правоэкстремистского движения, которые не признают существование ФРГ. В ходе оперативных действий были задержаны не менее 25 человек по подозрению в принадлежности к правоэкстремистской среде. Прокуратура сообщила, что "рейхсбюргеры" планировали свержение конституционных органов власти в стране. Среди задержанных оказалась гражданка России.

"Рейхсбюргеры" не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". Они изготавливают альтернативные "удостоверения личности" и "водительские права" несуществующей империи. Движение возникло еще в 1980-е годы. В 2017 году в Германии насчитывалось более 16 тысяч его сторонников.

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