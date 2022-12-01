День 281-й войны: РФ готовит новую ракетную атаку по Украине

Россия, по всей видимости, готовит новый массированный ракетный удар по территории Украины. Президент Франции Макрон считает, что переговоры с Путиным о прекращении войны в Украине все еще возможны.

На 281-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Военные действия

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Подразделения ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, а также Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, сообщается в сводке украинского Генштаба. Российские войска также нанесли два ракетных удара по гражданским объектам в Камышевахе Запорожской области, 41 авиаудар и совершили 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам, в том по Херсону.

Россия готовит новый массированный ракетный удар

Спутниковые снимки с аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом свидетельствуют о подготовке новой масштабной ракетной атаки на Украину, пишет немецкое издание Der Spiegel. В числе прочего, на снимках видно около 20 дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, а также топливозаправщики, ящики с боеприпасами и множество грузовых самолетов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Украине около 6 млн абонентов остаются без света. Наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением - в семи регионах. "Ситуация остается очень сложной в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях", - отметил Зеленский.

Российские ракетные удары продолжают вызывать перебои в подаче электроэнергии, что негативно отражается на мирном населении, отмечают в британском Минобороны. Однако британская разведка ставит под сомнение эффективность этой стратегии, поскольку, по ее данным, Россия, вероятно, уже израсходовала большую часть своих ракет, подходящих для таких целей. Кроме того, материальный и психологический эффект от ударов, скорее всего, будет меньше, чем если бы они были в начальный период войны, так как украинцы за девять месяцев войны успешно мобилизовались, отмечается в обзоре.

Ракетные удары как реализация новой стратегической концепции

Ракетные удары, которые Россия с октября наносит по украинской энергосистеме, вероятно, можно считать первым примером реализации концепции стратегической операции по уничтожению критически важных объектов - ключевого положения новой военной доктрины РФ, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании. По данным британской военной разведки, эта концепция предусматривает применение ракет большой дальности для нанесенияударов по критической инфраструктуре вражеского государства, а не по его вооруженным силам, чтобы деморализовать население и в конечном счете заставить лидеров государства капитулировать.

Энергетическое сообщество призывает европейские энергетические компании пожертвовать Украине необходимое оборудование для ремонта инфраструктуры, поврежденной в результате нападений России, пишет CNN. "В этом месяце семь партий энергетического оборудования, координированных Секретариатом в сотрудничестве с Координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС (ERCC), прибыли в Украину, - сказал директор Секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковски. - Это критически необходимые инструменты, предохранители, сварочные электроды, толщиномеры, генераторы и другое электрическое и газовое оборудование, предоставленное компаниями из Эстонии, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Словакии и Литвы". По данным организации, с начала войны в Украину было доставлено 37 грузов из 20 стран мира, еще 47 отправлений находятся в пути.

Переговоры о Путиным о прекращении войны в Украине

Переговоры с Путиным для окончания войны в Украине и достижения "хорошего мира" все еще возможны, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Хороший мир" - это, во-первых, не тот мир, который будет кем-то навязан Украине. Хороший мир - это не мир, который не будет принят одной из сторон в средне- и долгосрочной перспективе", - сказал Макрон. По его словам, Путин совершил ошибку, отказавшись от "политико-дипломатического процесса с участием международного сообщества", и начал войну, "основываясь на фейковом нарративе, что НАТО будет использовать Украину для нападения на Россию". "Путин у власти уже довольно давно. Он знает свой народ. Я думаю, что он ошибся. Разве нельзя вернуться за стол и что-то обсудить? Я думаю, что это все еще возможно", - заявил Макрон.

Чуть позже Эмманюэль Макрон, находящийся с государственным визитом в США, и президент этой страны Джо Байден в совместном заявлении осудили войну, развязанную Россией, и пообещали помогать Украине столько, сколько будет необходимо. Они подчеркнули, что не признают аннексии Россией украинских территорий и осуждают шаги Москвы, направленные на эскалацию войны, "в частности ее безответственную ядерную риторику". В заявлении подчеркивается, что президенты США и Франции "подтверждают неизменную поддержку защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности, в частности путем предоставления политической, безопасности, гуманитарной и экономической помощи Украине столько времени, сколько ей потребуется".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность восстановления совместной работы с Западом в сфере европейской безопасности "в обозримой перспективе". "Если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи - а от соседства никуда не деться - и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится, потому что восстановление означает вернуться к чему-то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет", - заявил Лавров заявил на фоне открытия в Польше Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц ОБСЕ, для посещения которого главе МИД РФ не выдали визу.

Обмен пленными

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 50 на 50. "Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", возвращаем пленных, которые были в Еленовке, раненых в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях", - написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В то же время Минобороны России сообщило, что "1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность".

Военные преступления в Украине

С начала войны в Украине, по данным министерства юстиции в Киеве, зафиксировано уже 40 тысяч военных преступлений. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, задача состоит в том, чтобы преследовать конкретно два преступления: "акт агрессии, противоречащей международному праву, и акт геноцида". "Нападение на другую страну является уголовным преступлением, если оно совершено безосновательно и если страна, подвергшаяся нападению, оказывает явное сопротивление. Для этого мы собираем доказательства", - пояснил Малюська.

Франция вместе с европейскими и украинскими партнерами начала работать над созданием специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины, сообщается на сайте французского МИДа. "Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине в ходе российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности", - указывается в сообщении.

США обучат больше украинских военных

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность значительного расширения подготовки ВСУ, сообщил телеканал CNN. Число украинских военных, которые будут проходить боевое обучение на американской базе в Германии, увеличится до 2500 в месяц. Кроме того, планируется изменить сам подход к подготовке бойцов. "Согласно новой программе, США начнут обучать гораздо большие группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию пехотных маневров с артиллерийской поддержкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта подготовка будет "гораздо более интенсивная и комплексная" по сравнению с той, которую украинские военные получали в Польше или Великобритании.

Минобороны США заключит с американской оборонной и аэрокосмической компанией Raytheon Technologies контракт на производство шести передвижных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для их последующей передачи Украине. Сумма контракта составит 1,2 млрд долларов.

Европейская помощь Украине

За последнюю неделю Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber, восемь надводных беспилотных аппаратов и 12 пограничных автомобилей. Кроме того, Берлин отправил Киеву 14 тысяч спальных мешков, запчасти к вертолетам Ми-24 и 30 машин скорой помощи. Ранее ФРГ анонсировала передачу Украине семи зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и 100 тысяч аптечек.

Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине мобильный полевой госпиталь, оснащенный отделением интенсивной терапии и операционной. Эти страны также передали Киеву восемь военных машин для перевозки раненых.

Российские средства для восстановления Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он вновь заявил о необходимости использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. "Мы заморозили почти 20 млрд евро олигархов и людей, поддерживающих Россию. А еще мы контролируем около 300 млрд евро финансовых ресурсов Центрального банка России. Эти средства должны быть использована для восстановления Украины. Эти резервы заблокированы, но между блокировкой и конфискацией большая разница. Есть юридические процедуры, которые необходимо изучить, но наше предложение актуально", - заявил Боррель.

Швейцария актуализировала данные о замороженном российском имуществе в рамках санкций в связи с вторжением РФ в Украину. По состоянию на 25 ноября, в стране были заморожены финансовые активы на 7,5 млрд франков, а также арестованы 15 объектов недвижимости, принадлежащие попавшим под санкции россиянам. В июле Швейцария сообщала о блокировке финансовых активов на сумму 6,7 млрд франков.

В ЕС слегка снизилась доля сторонников помощи Украине

В Евросоюзе слегка снизилась доля сторонников вступления Украины в ЕС и дальнейших поставок оружия этой стране, свидетельствуют результаты опроса Eupinions, обнародованные Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung). Половина опрошенных в сентябре жителей ЕС по-прежнему считают, что их страны должны оказывать Украине военную помощь. В марте, вскоре после российского вторжения в Украину, этот показатель составлял 56 процентов. В Германии за продолжение поставок оружия высказались лишь 48 процентов респондентов - по сравнению с 57 процентами в марте. Самый низкий показатель - в Италии: 36 процентов. Перспектива вступления Украины в Евросоюз вызывает одобрение у 63 процентов опрошенных в ЕС, что, однако, на шесть процентных пунктов меньше, чем в марте. Уровень поддержки остается высоким в Польше и Испании - 82 и 78 процента соответственно. Между тем в Германии доля сторонников принятия Украины в ЕС снизилась с 61 до 55 процентов.

Экспорт украинского зерна

Из украинских портов в рамках Черноморской зерновой инициативы вышли два сухогруза более чем с 94 тыс. тонн кукурузы. Судно Omicron Sky доставит 66 645 тонн в Турцию, сухогруз Baroness - 27,5 тысяч тонн в Испанию.

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