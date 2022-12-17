Подача электричества в Киеве пока не полностью восстановлена

На 298-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 18 декабря (время московское).

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В течение минувшего дня российские войска 20 раз обстреляли приграничные районы Сумской области - Шалыгинскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую территориальные общины, сообщил глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

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Ситуация в Киеве "остается сложной и критичной", заявил глава украинской компании-поставщика электроэнергии и газа YASNO Сергей Коваленко. По его словам, энергетики работают над ремонтом электросетей, но пока нельзя дать точный ответ на вопрос, когда появится свет. Некоторые районы Киева пострадали больше, в том числе Печерский район, некоторые части города на левом берегу Днепра. "Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации", - написал Коваленко на своей странице в Facebook .

Владимира Кличко чествовали на благотворительном вечере немецкого телевидения

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Урсула фон дер Ляйен и Владимир Кличко Фото: Franziska Krug/Getty Images

Украинский боксер Владимир Кличко принял премию "Золотое сердце" на благотворительном гала-вечере "Сердце - детям" (Ein Herz für Kinder) в эфире немецкого телеканала ZDF в субботу, 17 декабря, представляя тех, кто оказывает помощь детям в Украине. Для многих украинских детей сейчас недостижимо самое главное - "защита и безопасность", сказала в своей приветственной речи председатель Европарламента Урсула фон лер Ляйен (Ursula von der Leyen).

По ее словам, сейчас в Украине "первое, что видят многие новорожденные - свет фонарика, потому что в родильной палате отключено электричество". На прошедшем вечере удалось собрать 24 236 71 евро, которые будут направлены на различные проекты помощи детям. Гала-вечер по сбору средств проводится в Германии уже 44 года, всего за это время были собраны более 412 млн евро.

Хроника событий 17 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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