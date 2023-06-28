Под завалами в Краматорске обнаружили уже 11 тел погибших

На 490-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий среды, 28 июня (время московское).

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Готовность Германии разместить в Литве около 4000 военнослужащих вооруженных сил ФРГ на постоянной основе не нарушает Основополагающий акт Россия - НАТО , заявил официальный Берлин. Документ, подписанный в мае 1997 года, не может "быть ограничивающим фактором в укреплении восточного фланга" Североатлантического альянса, отметил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ. В соглашении перечислены обозримые условия безопасности, указали в Берлине. В последние годы Россия неоднократно нарушала их, дойдя до агрессивной войны, добавили в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Военное вторжение РФ в Украину является "вопиющей противоположностью" Основополагающему акту, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Поэтому Берлин "в данный момент не может считать себя связанным" этим документом, добавил он. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) убежден, что НАТО не следует расторгать договор. Переговоры с Москвой о возможном новом соглашении "в данный момент бесперспективны", отметил Хебештрайт.

Украина намерена сама производить западные вооружения

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Украина намерена организовать на своей территории выпуск вооружений и военной техники, получаемой от стран Запада для отражения атак российских сил. Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе выступления в украинском парламенте. "Системы необходимого оружия - ПВО, танки, пушки, бронетехника, поставляемые партнерами, - мы стремимся производить и локализовать в Украине. У наших воинов всегда будет оружие!" - подчеркнул глава государства. Он не назвал конкретных западных поставщиков и сроки, однако указал, что за 10 лет страна "должна пройти … такой путь, который другие народы проделывали десятилетиями".

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Минобороны РФ утверждает, что при ударе по центру Краматорска был поражен "пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ". Место попадания официальный представитель ведомства Игорь Конашенков не уточнил. В ходе ракетного удара по кафе Ria Pizza в Краматорске Донецкой области погибли не менее 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще около 60 ранены.

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Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа на пресс-конференции в Киеве Фото: Daria Nynko/DW

Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой. Как рассказал украинский лидер на совместной пресс-конференции, речь на встрече шла о действиях ВСУ на фронте, подготовке к саммиту НАТО, евроинтеграции и украинской "формуле мира".

По словам Зеленского, Украина понимает, что не может вступить в НАТО, пока на ее территории идет война, но Киев хочет получить от саммита НАТО сигнал, что после окончания войны страна может вступить в альянс. Также Украина хочет получить гарантии безопасности на период, пока страна не сможет вступить в НАТО.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин планировал в ходе мятежа взять в плен главу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западные разведданные.

Согласно этой информации, о намерении Пригожина захватить Шойгу и Герасимова в ходе рейда в Ростов-на-Дону ФСБ узнала за два дня до мятежа. Благодаря перехвату электронных сообщений и спутниковым снимкам об этом было известно и зарубежным разведслужбам. По мнению западных официальных лиц, первоначальный план Пригожина имел хорошие шансы на успех, но после утечки информации о заговоре ему пришлось начать действовать раньше, чем предполагалось.

В ходе подготовки наемникам удалось скопить большое количество боеприпасов, топлива и техники. Западные разведки предполагают, что Пригожин сообщил о своих намерениях некоторым российским высокопоставленным военным, включая командующего ВКС РФ Сергея Суровикина.

Под завалами в Краматорске обнаружили уже 11 тел погибших

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Число погибших в результате российских ракетного удара по пиццерии в Краматорске возросло до 11. Об этом сообщили МВД Украины и мэр Краматорска Александр Гончаренко.

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Назвав президента России Владимира Путина изгоем, глава Белого дома Джо Байден заявил, отвечая на вопрос журналистов, что "он явно проигрывает войну" в Украине и "он проигрывает войну у себя дома". Однако, по мнению Байдена, пока рано говорить о том, ослаб ли Путин из-за мятежа "Группы Вагнера".

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В ходе рейда "Русского добровольческого корпуса" в Белгородскую область в начале июня погибли не менее 14 военных из Псковской области, сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников. В видеообращении, опубликованном в соцсетях, он рассказал, что похороны проходили на прошлой и на текущей неделе, отметив: "К сожалению, это не последние траурные мероприятия". Ведерников также заявил, что известно о 10 попавших в плен к РДК псковских военнослужащих, три из которых уже вернулись из плена в рамках обмена.

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Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС, введенному в отношении России из-за войны в Украине. Правительство страны сообщило , что изменения санкционного списка вступают в силу уже сегодня с 18.00.

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Специальный посланник папы римского Франциска прибыл в Москву для переговоров с российским руководством о прекращении войны в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил прибытие кардинала Маттео Дзуппи, сообщив, что переговоры с ним проведет помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Правительство Швейцарии не разрешило продавать танки для использования в Украине

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Федеральный совет (правительство) Швейцарии отклонил запрос швейцарской оборонной фирмы Ruag о продаже Украине через Германию 96 танков Leopard 1 A5. В кабинете министров пояснили, что такая продажа привела бы к необходимости корректировать политику нейтралитета Швейцарии.

Ранее парламент Швейцарии отклонил законопроект, известный как "Lex Ukraine", который позволил бы третьим странам передавать Украине оружие швейцарского производства.

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Служба безопасности Украины заявила о задержании корректировщика российского ракетного удара по Краматорску "по горячим следам". В сообщении ведомства утверждается, что задержанный был завербованным агентом российского ГРУ, который, получив задание выяснить, работает ли кафе в центре города и зафиксировать наличие там посетителей, произвел скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей, а затем переслал отснятый файл российской военной разведке. "Получив эту информацию, российские захватчики осуществили огневое поражение кафе, в котором находились люди", - говорится в сообщении СБУ .

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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель высказался за прямые переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. В интервью агентству dpa он назвал это "единственным на настоящий момент разумным решением".

По словам Беттеля, он уже более года назад в телефонных разговорах с обоими президентами предлагал провести такие переговоры; причем Зеленский был готов к ним, а Путин - нет. Теперь же, по словам люксембургского премьера, "предложение остается в силе", но "мы уже не находимся в той же позиции".

Беттель отметил, что тогда он чувствовал, что "президент Путин не был готов найти конструктивное решение": "Я только сказал ему, что он загоняет себя в угол и выбраться из него становится все труднее".

Президент Польши Дуда приехал в Киев

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Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев по случаю празднования Дня Конституции Украины. Об этом сообщила президентская канцелярия, отметив, что в ходе визита запланированы переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Темой обсуждения называется текущая ситуация на линии фронта, включая угрозу российской атаки на Запорожской атомной электростанции.

Хроника событий 28 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 июня 14.00 - 23.59 >>>

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