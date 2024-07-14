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Под Воронежем сошел с рельсов грузовой поезд

Александра Иванова
14 июля 2024 г.

С путей сошли девять груженных зерном вагонов состава, следовавшего в Батайск. О пострадавших не сообщается.

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Железнодорожные пути в России (фото из архива)
Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской областиФото: Maksim Konstantinov/Russian Look/picture alliance

Грузовой поезд сошел с рельсов на станции Лиски в Воронежской области, сообщается в Telegam-канале Юго-Восточной железной дороги в воскресенье, 14 июля. Для координации устранения последствий происшествия в ЮВЖД был создан оперативный штаб.

Между тем Telegam-канал Baza уточняет, что речь идет о составе с 69 вагонами, следовавшем в Батайск. С путей сошли девять вагонов с зерном, говорится в посте. По информации журналистов, инцидент произошел по технической причине - не сработал стрелочный перевод.

К моменту публикации о пострадавших не сообщалось. При этом в результате аварии были задержаны пять других составов.

"Лискинской транспортной прокуратурой организована проверка по данному факту.
По результатам проверки и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - указала в Telegram пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

 

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