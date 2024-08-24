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Под Воронежем после атаки БПЛА сдетонировали боеприпасы

Александра Иванова
24 августа 2024 г.

После атаки дронов загорелся склад с боеприпасами в Острогожске, сообщают в Telegram. Минобороны РФ заявляет об уничтожении пяти БПЛА под Воронежем.

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Детонация боеприпасов во время пожара на складе в России (фото из архива)
Детонация боеприпасов во время пожара на складе в России (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa

В Воронежской области в результате ночной атаки беспилотников произошла детонация на загоревшемся складе боеприпасов в Острогожске, пишет Telegram-канал ASTRA в субботу утором, 24 августа.

"В Острогожске располагается учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ", - уточняется в сообщении. Telegram-канал публикует видео, на которых, как утверждается, изображен дым от пожара на складе боеприпасов и слышны хлопки.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в Telegram, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в ночь на 24 августа в Воронежской области было уничтожено и подавлено несколько БПЛА. "В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов", - отметил он в посте, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.

В ночь на 24 августа Гусев дважды объявлял об "опасности атаки БПЛА" в Воронежской области и дважды давал отбой. В результате одной из этих атак, по информации Гусева, осколочные ранения получил один человек.

Со своей стороны Минобороны РФ утром 24 августа отчиталось в Telegram, что за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены семь БПЛА самолетного типа: "Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей".

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